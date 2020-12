La Beauce en musique (janvier à juin)

Voir la galerie de photos

Les spectacles de musiques, en 2020, se sont faits plutôt rares. Cependant, nos musiciens n'ont pas chômé dans leur studio et ont créé des chansons et des albums exceptionnels! Revisitez les moments marquants de la musique en Beauce.

JANVIER



Fondation Marguerite-Jacques: soutenir la jeunesse musicale

Un spectacle-bénéfice organisé par et pour la Fondation Marguerite-Jacques met la musique country à l'honneur à Saint-Joseph.

FÉVRIER

Un spectacle toujours aussi apprécié à l’église de Saint-Jules

Le spectacle Un air de famille a connu une fois de plus un vif succès lors de la représentation qui a eu lieu le samedi 8 février, à l’église de Saint-Jules. L’événement s'est tenu pour une 5e année consécutive.

Six bourses remises à des étudiants de Saint-Joseph en musique

La Fondation Marguerite-Jacques remet six bourses de 400 $ à des étudiants du secteur de Saint-Joseph-de-Beauce et qui poursuivent des études postsecondaires en musique à l'occasion de son spectacle-bénéfice le 8 février.

MARS

Jean-Guy Gagné : chant choral et heavy métal

Jean-Guy Gagné de la Société lyrique de la Beauce nous présente ses passions pour le chant choral et le heavy métal.

AVRIL

Spectacle virtuel de de Marjorie-Bourque et Félix-Antoine Duval

Marjorie Bourque et Félix Duval s'allient à EnBeauce.com pour offrir des spectacles destinés à briser l'isolement du confinement.

Diffusion live du spectacle du Duo Lovelyband

Le duo Lovely Band se prête également au jeu de la prestation virtuelle.

Spectacle 2 de Marjorie et Félix-Antoine

Un deuxième spectacle de la violoniste et du guitariste.

Écoutez maintenant le spectacle du duo Lovelyband 26 avril 2020 20:30

Deuxième spectacle de Lovelyband au profit de Moisson Beauce.

MAI



Sarah Fortin lance son tout premier single radio

La jeune femme de 28 ans est en entretien vidéo avec EnBeauce.com pour parler de son nouveau single « Chu stallé ».

Emilie Bouchard offre son mini-album gratuitement au public

Emilie Bouchard lance un mini-album de six chansons, intitulé Plumage, et le CD est gratuit!

JUIN

Un premier album pour le groupe beauceron Bring Your Own Bear

Le groupe de rock beauceron Bring Your Own Bear, lance son premier album, Fake Leather Chair. La formation est composée de cinq Beaucerons: d’Étienne Quirion (Saint Benjamin), Keven Lambert (Saint-Joseph), Jean-Michel Grenier (Saint-Prosper), Bruno-Pier Busque (Saint-Ephrem) et Jacob Fortin (Sainte-Aurélie).