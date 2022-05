Portrait d'artiste -1 : Mano de Decker

Dans le cadre du 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture qui se déroule jusqu’au 12 juin à Saint-Georges, nous vous présenterons les dix artistes participants. Voici le portrait 1 de 10.

L’artiste Mano de Decker, né en 1952, est originaire de la Belgique. Il se décrit comme autodidacte et ses sujets sont toujours figuratifs. Il pratique le dessin, le collage, la peinture, la sculpture de bronze et de marbre, sans se soucier des mouvements artistiques ou les créations des autres.

Il définit son œuvre « Triangulation » de cette manière : « La position ouverte et accueillante du personnage de cette sculpture symbolise l’Humanité : bras et tête levés vers le ciel, mains ouvertes qui invitent à la communication avec le ciel et à se réunir entre nous sur terre. Le personnage présente une cambrure confiante, des jambes solides et bien ancrées à la terre, et invite à rapprocher le ciel de la terre, et à faire rêver. »

Puisque pour ce symposium le matériau de base est le métal, le sculpteur propose de créer du volume à partir de plaques de métal coupées et soudées ensemble selon la technique dite de « TRIANGULATION ». Ce sera ainsi une sculpture qui sera à mi-chemin entre la sculpture figurative et la triangulation abstraite. Il y a une part d’improvisation et de création lors de la réalisation de l’œuvre en fonction du moment et des éléments environnants.