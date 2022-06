Portrait d'artiste - 3 : Yann Farley

Dans le cadre du 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture qui se déroule jusqu’au 12 juin à Saint-Georges, nous vous présenterons les dix artistes participants. Voici le portrait 3 de 10.

Yann Farley est un artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Sainte-Justine. Il possède une maîtrise interdisciplinaire en art de l’Université Laval.

Il compte à son actif, depuis 1995, une trentaine d’expositions solos et collectives au Québec et au Canada. L’artiste a reçu de nombreux prix et plusieurs bourses de recherche du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Il est l’auteur d’œuvres publiques, dont certaines, dans le cadre du Programme d’intégration des arts.

Pour le Symposium, Farley présente "Station 22" qui est une sculpture qui prendra l'apparence d'une mécanique étrange et singulière. Avec son esthétique électromécanique, sorte d'objet de communication ou d'exploration spatiale, la forme donnera l'impression qu'une réelle fonction l'anime.

Dans un assemblage d'aluminium peint et naturel ainsi que d’éléments en acier inoxydable, la complexité de la forme fera référence au dynamisme beauceron, mais plus généralement à la relation que nous entretenons avec les machines pour mieux explorer le monde qui nous entoure. En lien avec la thématique "Vers le ciel et faire rêver", l'objet technique nous renvoie à l'être humain avide de connaissance, à l'être humain explorateur.

Dans sa démarche, Yann Farley aborde la sculpture comme un instrument moteur d'imagination dont le potentiel transcende la surface. Le sculpteur s'intéresse aux formes optiques et aux mécaniques qui donnent à voir, à ressentir, mais aussi qui induisent une sensation de mouvement et de projection.

Avec " Station 22", l’utilisation de différents éléments miroirs conféreront à l'œuvre une dimension interactive « low-tech » qui jouera avec le reflet du public en mouvement et la lumière environnante. De plus, ces éléments miroirs nous introduiront à la forme et dans la forme. Ils permettront de nous observer dans notre propre environnement et de vivre des espaces autres, des lieux autres.