Portrait d'artiste - 6 : Shuengit Chow

Dans le cadre du 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture qui se déroule jusqu’au 12 juin à Saint-Georges, nous vous présenterons les dix artistes participants. Voici le portrait 6 de 10.

L'artiste Shuengit Chow vient de la France et offre l'oeuvre «Coup de foudre» qui est une sculpture qui permet au visiteur un moment de contemplation. Quand ce dernier la voit pour la première fois, les couleurs l’éblouissent et cela fait appel à son monde onirique. Shengit Chow nous donne même un mode d’emploi pour contempler sa sculpture : « Tiens-toi près du capteur de rêves de la sculpture pendant 5 minutes ou plus longtemps, si tu en ressens le besoin. Concentre-toi sur ton rêve! Et plus tu te concentres sur ton rêve, plus tu te rapproches de sa réalisation ».

La démarche artistique de cette sculpture en métal origine du goût de Shuengit Chow pour la couleur et l’aluminium, surtout les fines couches d’aluminium récupérées de canettes de boissons gazeuses comme matériau de base ; ainsi, elle utilise un matériau composite contemporain, solide et léger. Pour le Symposium, elle va créer une sculpture qui représente la légèreté, la force et la joie, le rayonnement des couleurs du matériel utilisé au quotidien par les consommateurs.

De plus, cette sculpture rayonnante sera installée dans un monde végétal rempli de détails. À travers cette présentation colorée, nous avons une idée d’une culture actuelle et vivante. L’aluminium étant un matériau permanent dans le temps, il garde les traces de notre vécu, comme une petite capsule temporelle. Cette sculpture de cubes forme un recueil de petites traces d’amour de la vie quotidienne et internationale, venant du monde entier et rayonnera à Saint-Georges pour faire rêver.