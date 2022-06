Portrait d'artiste - 5 : Laurence Petit

Dans le cadre du 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture qui se déroule jusqu’au 12 juin à Saint-Georges, nous vous présenterons les dix artistes participants. Voici le portrait 5 de 10.

Laurence Petit est originaire de Montréal et son art de prédilection et la mosaïque. Au courant des années, elle a suivi de nombreuses formations avec des artistes renommés un peu partout dans le monde. Entre autres, à Montréal, à l’atelier Phébus, en 2005, à Philadelphie, avec Isaiha Zagar, en 2008, à Barcelone, avec Martin Brown, en 2009, et à San Francisco, avec Sonia King, en 2011.

Aujourd’hui, l’artiste est responsable de projets collectifs dans le milieu communautaire. De plus, elle enseigne sa passion pour la mosaïque.

Elle décrit son oeuvre « Allez, au plumard! » de cette manière :

« Cette expression que le père de Laurence lui répétait chaque soir qui signifie aller au lit, ce qui l’a inspiré pour cette mosaïque. Sur un lit de plume, abrié d’une courtepointe réconfortante, elle invite le spectateur à se laisser bercer par la vue qu’on a du ciel lorsqu’on s’allonge et s’abandonne à la rêverie. D’un côté on plonge dans les profondeurs d’un ciel étoilé, alors que de l’autre on s’élève dans la légèreté du songe. La pâte de verre et le smalti brillent et miroitent au rythme de la lumière ambiante, évoquant ainsi le scintillement des étoiles. C’est une sculpture qui permet des changements selon la couleur du ciel puisqu’on le verra à travers les espaces vides de la sculpture, s’harmonisant aux teintes de la mosaïque. C’est une expérience continuellement renouvelée au fil des saisons, selon l’humeur de Dame Nature. »