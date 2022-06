Portrait d'artiste - 7 : Elena Saracino

Dans le cadre du 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture qui se déroule jusqu’au 12 juin à Saint-Georges, nous vous présenterons les dix artistes participants. Voici le portrait 7 de 10.

L’artiste italienne, Elena Saracino est née à Udine, en 1976. En 2008, elle a obtenu d’un diplôme de l’Académie des Beaux Arts de Carrare en Italie avec une spécialisation en Sculpture. Depuis 2006, elle est active au niveau des expositions collectives et des concours de sculpture à l’international.

En 2014, elle a passé un mois au Mexique pour suivre des cours de techniques du marbre au Musée de la Ville de Querétaro.

Elle poursuit ses recherches dans le domaine de la sculpture extérieure et du travail in situ dans sa ville d’origine.

Son œuvre « La vague » représente une vague qui s’élève à sa hauteur maximale. Celui-ci symbolise la force et l’énergie de la nature et communique la symbiose de l’homme avec elle.... Le désir de surmonter les obstacles et de vivre pleinement sa liberté en tant qu’être humain est le message que transmet mon œuvre. Ainsi, le ciel et l’eau se touchent dans la figure évocatrice d’une vague qui effraie et attirent comme dans une mer agitée. Le travail réalisé selon le modèle prendra un aspect de légèreté et de dynamisme donné par les reliefs en surface. L’œuvre sera donc fixée sur la goupille à l’intérieur du cercle prévu dans le plan de montage pour permettre de mieux regarder le ciel et de faire rêver.