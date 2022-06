Portrait d'artiste - 8 : Luka Radojevic

Dans le cadre du 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture qui se déroule jusqu’au 12 juin à Saint-Georges, nous vous présenterons les dix artistes participants. Voici le portrait 8 de 10.

Luka Radojevic est né en Yougoslavie, mais a grandi au Monténégro. Il a étudié la sculpture à la Faculté des arts appliqués de Serbie. L’artiste a fait ses débuts dans son pays, mais est aujourd’hui reconnu à l’international et participe à de nombreux projets partout dans le monde.

D’ailleurs, plusieurs de ses œuvres ont été placées dans des espaces publics, des propriétés privées et des espaces commerciaux.

Pour le symposium il présente la sculpture nommée «Lignes de vie vers le ciel».

Le travail de Luka Radojević nous conduit vers l’espace du temps, cet espace intime de réflexion, et, vers l’éternel combat de l’horizontalité et de la verticalité face à l’architecture contemporaine. Cette esthétique inspire Luka à faire des associations imaginatives et créatrices, et ainsi des sculptures abstraites géométriques et conceptuelles. Ses recherches sur la lumière et l’ombre, sur le clair et l’obscur, qui sont le miroir de l’art et de l’architecture nous permettent une observation indirecte de sa façon de sculpter. L’essence même de sa sculpture « Lignes de vie vers le ciel » est une sorte de jeu direct de cette propagation de la lumière et de l’ombre. La perception visuelle de l’ensemble de la sculpture nous fait vivre les problèmes de la tridimensionnalité et des illusions de cette impossibilité. Regarder le ciel et faire rêver!