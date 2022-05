Portrait d'artiste -2 : Özgür Görel

Dans le cadre du 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture qui se déroule jusqu’au 12 juin à Saint-Georges, nous vous présenterons les dix artistes participants. Voici le portrait 2 de 10.

L'artiste Özgür Görel venant de Turquie présente son oeuvre « Balance des trios spheres » qu'il décrit ainsi :

Depuis que l'humanité existe, la terre a toujours été entourée de deux autres planètes qui sont le soleil et la lune, et nous subissons les effets de ces trois astres. Le soleil et la lune sont deux formes incroyablement brillantes qui ont tellement impressionné l'homme que pendant des siècles l'humanité a considéré la lune et le soleil comme des dieux.

Grâce au développement de la science au fil du temps, nous avons trouvé les explications logiques pour ces planètes le sculpteur pense que la lune et le soleil sont les compagnons de l'humanité depuis de nombreuses années. Le soleil est la principale source de nos vies et la lune est un phare qui illumine nos nuits les plus sombres, et cela même le plus fort de nos crises humanitaires tant sur le plan spirituel et psychologique. L'œuvre s'efforce d’expliquer au public l'harmonie entre ces deux immenses sphères, qui nous saluent chaque fois que nous regardons le ciel, et le monde, qui est la sphère sur laquelle nous nous trouvons. Cette harmonie crée l'humanité qui peut ainsi rêver en regardant le merveilleux ciel.