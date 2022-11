Quoi faire en Beauce du 4 au 6 novembre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 4 novembre

Pièce de théâtre «Toi, moi et l'autre...»

Au début des années 60, après plusieurs années de fréquentation, Marcelle et Cyrille décident d’habiter enfin ensemble. Malgré le désaccord de Georgina, la mère de Cyrille, ils emménagent dans un appartement où ils songent bien être heureux, enfin seuls tous les deux pour fonder une famille.

Où: Salle municipale de Saint-Odilon

Quand: dès 20 h

Patinage libre

Patinage pour tous.

Où: Centre FRAMECO, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 16 h à 17 h

Collecte de sang

Venez faire un don de sang!

Où: Salle municipale de Saint-Martin

Quand: sur rendez-vous

Rallye d'Halloween

Le rallye débute à l'école primaire de Saint-Gédéon et d'une longueur de 2,5 km. Utilisez le formulaire en ligne pour y participer.

Où: École primaire de Saint-Gédéon

Quand: du 26 octobre au 6 novembre

La Soirée d'humour avec Stéphane Bélanger

Tout en simplicité, venez rire un bon coup devant un spectacle de l'humoriste imitateur Stéphane Bélanger!

Où: Église de Saints-Anges

Quand: Ouverture des portes à 19 h. Début de la soirée à 20 h.

Match du M13 D2 des Lynx

Partie contre le Collège de Lévis.

Où: Aréna de Beauceville

Quand: à 16 h 30

Match du M18 D1 des Lynx

Partie contre l'École Secondaire de Mont-Sainte-Anne.

Où: Aréna de Beauceville

Match de l'Assurancia

Partie contre Le Lafontaine de Bellechasse.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand: à 21 h

Petits Explorateurs : Nunavik, une terre oubliée et méconnue du Québec

Vincent Bussière et le duo Pascale Pruneau et Pier-Luc Vaudreuil présenteront leur voyage dans cet endroit peu connu.

Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper

Quand: à 18 h 30

Samedi 5 novembre

Pièce de théâtre «Toi, moi et l'autre...»

Au début des années 60, après plusieurs années de fréquentation, Marcelle et Cyrille décident d’habiter enfin ensemble. Malgré le désaccord de Georgina, la mère de Cyrille, ils emménagent dans un appartement où ils songent bien être heureux, enfin seuls tous les deux pour fonder une famille.

Où: Salle municipale de Saint-Odilon

Quand: dès 20 h

Yoga-Santé

Vivez l'expérience « yoga » et ressentez un bien-être physique et mental.

Où: Galerie d'art municipale de Sainte-Marie

Quand: de 10 h à 11 h

Rallye d'Halloween

Le rallye débute à l'école primaire de Saint-Gédéon et d'une longueur de 2,5 km. Utilisez le formulaire en ligne pour y participer.

Où: École primaire de Saint-Gédéon

Quand: du 26 octobre au 6 novembre

Match du M15 D2

Partie contre le Collège de Lévis.

Où: Aréna de Beauceville

Quand: à 11 h

Premier match des séries éliminatoires des Condors

l’organisation des Condors a décidé de soutenir l’organisme Moisson Beauce. Les partisans sont encouragés à revêtir leurs plus beaux habits aux couleurs des Condors et à apporter des denrées non périssables.

Où: Stade du Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand: à 19 h

Match Beauce Mitsubishi Saint-Georges

L'équipe de hockey junior A sera sur la glace contre l'équipe de Saint-Éphrem.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand: à 20 h 30

Finale régionale pour l'Embâcle

L'équipe cadette de l'Embâcle tentera d'obtenir le titre de champion.

Où: Stade duBreton de la polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie

Quand: à 13 h

Dimanche 6 novembre

Cérémonie du jour du Souvenir

Le jour du Souvenir est une journée commémorative annuelle qui est observée dans de nombreux pays du Commonwealth, y compris au Canada, pour célébrer la mémoire de ceux qui sont morts en service militaire et honorer ceux qui ont servi en temps de guerre.

Où: Parc Mathieu, Beauceville

Quand: à 11 h

Rallye d'Halloween

Le rallye débute à l'école primaire de Saint-Gédéon et d'une longueur de 2,5 km. Utilisez le formulaire en ligne pour y participer.

Où: École primaire de Saint-Gédéon

Quand: du 26 octobre au 6 novembre

Conte Imagé

Les enfants de 5 à 11 ans sont invités à venir bricoler et créer une histoire avec France-Anne Blanchet. Inscription obligatoire.

Où: Bibliothèque municipale de La Guadeloupe

Quand: à 13 h 30