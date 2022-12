Quoi faire en Beauce du 9 au 11 décembre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 9 décembre

Féerie de Noël de Cumberland

La première, de 35 minutes, présente sept tableaux extérieurs situés le long du sentier qui conduit à l’église anglicane Saint-Paul, construite en 1847.

Où: Église anglicane Saint-Paul-de-Cumberland

Quand: de 17 h 30 à 20 h 30

Spectacle bénéfice

Tous les fonds récoltés seront entièrement versés pour venir en aide à une famille de Saint-Théophile « et leur apporter un peu de joie » à la suite du décès de leur bébé de six mois, Jackson, qui était atteint du syndrome de Zellweger

Où: Polyvalente Saint-François, Beauceville

Quand: à 19 h

Classique PSF de hockey

Le vendredi 9 décembre, en soirée, un chansonnier se produira à l’Aréna EJM/René-Bernard alors que tout au long de la fin de semaine, la foule aura droit à des surprises.

Où: Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville et le Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: du 9 au 11 décembre

Les P'tits contes de Noël

Venez nous voir avec vos enfants de 2 à 4 ans pour une belle histoire et un bricolage! Inscription obligatoire.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach (Salon des petits), Saint-Georges

Quand: à 9 h 30

Une heure du conte familial

Lecture du livre, le voyage de Kounga au Pôle Nord.

Où: Bibliothèque Honorius-Provost, Sainte-Marie

Quand: à 18 h 30

Bain libre congé scolaire

Profitez de votre journée de congé pour vous baigner à la piscine intérieure de la Polyvalente Benoît-Vachon!

Où: Piscine de la Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie

Quand: de 14 h 30 à 16 h 25

Ciné toutou

Ne manquez pas le film « Elliot : le plus petit des rennes »!

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: à 10 h 30

Conte imagé à Saint-René

La tournée d'animations dans les bibliothèques de Beauce-Sartigan s'arrête à Notre-Dame-des-Pins avec France-Anne Blanchet et Le conte imagé. Une animation pour les 5 à 11 ans et leurs parents. L'inscription est obligatoire.

Où: Salle municipale de Saint-René

Quand: à 10 h 30

Soirée de danse country

Venez danser et apportez vos consommations.

Où: Centre communautaire de Saint-Elzéar

Quand: de 19 h 30 à minuit

Féérie de Noël à Saint-Éphrem

C'est la fête au village en compagnie de La Belle Gang. C'est l'occasion de festoyer dans le magnifique décor de Noël réalisé, pour la 9e année consécutive, par Bruno-Pier Roy et son équipe. Chocolat chaud et biscuits seront servis au cours de la soirée.

Où: intersection de la route 108 et 271 à Saint-Éphrem

Quand: de 19 h à 21 h

Samedi 10 décembre

Féerie de Noël de Cumberland

La première, de 35 minutes, présente sept tableaux extérieurs situés le long du sentier qui conduit à l’église anglicane Saint-Paul, construite en 1847.

Où: Église anglicane Saint-Paul-de-Cumberland

Quand: de 16 h 30 à 19 h 30

Classique PSF de hockey

Le vendredi 9 décembre, en soirée, un chansonnier se produira à l’Aréna EJM/René-Bernard alors que tout au long de la fin de semaine, la foule aura droit à des surprises.

Où: Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville et le Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: du 9 au 11 décembre

Marché de Noël

Plusieurs kiosques de commerçants locaux seront installés. Des lutins seront sur place et un atelier de bricolage permettra à tous les participants de créer une décoration de Noël pour le sapin du Grand Marché. Il y aura aussi une promenade en carriole.

Où: sur le stationnement du Grand Marché, sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Quand: de 9 h à 16 h.

Activité de Noël de Saint-Théophile

Décoration de cupcake pour petits et grands, lecture d'un conte de Noël, distribution de cadeaux et prise de photo avec le père Noël.

Où: Saint-Théophile

Quand: dès 9 h

Voyage historique et folklorique

De la musique traditionnelle avec différents harmonicas et accordéons, des chansons à répondre et une initiation au set carré vous attendent!

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: à 19 h 30

Conte imagé à Saint-Georges

La tournée d'animations dans les bibliothèques de Beauce-Sartigan s'arrête à Notre-Dame-des-Pins avec France-Anne Blanchet et Le conte imagé. Une animation pour les 5 à 11 ans et leurs parents. L'inscription est obligatoire.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: à 10 h 30 et 13 h

Porte ouverte magique du Centre Frameco

Visite guidée, ambiance musicale et animation familiale.

Où: Centre Frameco, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 13 h à 16 h

Défilé des chevaux lumineux

Une parade de Noël pour petits et grands dans les rues de la municipalité. Distribution de cadeaux aux enfants.

Où: dans les rues de Saint-Côme-Linière

Quand: à 15 h 30

Collecte de denrées non périssables

Nous ferons une collecte de denrées non périssables au profit de l’Aide alimentaire de Saint-Martin et Saint-René

Où: Caserne de pompier de Saint-Martin

Quand: de 8 h à midi

Yoga flyé

Voilà un moment unique à expérimenter ensemble (famille). Lors de cet atelier ludique et joyeux, des outils à la création de relations bienveillantes et harmonieuses vous seront partagés.

Où: Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem

Quand: de 11 h à midi

Chasse aux lutins coquins

Présence du père Noël, bar à chocolat chaud et chasse aux lutins. Inscription obligatoire.

Où: Centre des loisirs Atkinson, Scott

Quand: de 10 h à midi

Fête de Noël de Saint-Isidore

Venez-vous faire photographier avec la vedette du temps des fêtes ! Lutins et fée des glaces présents.

Où: Centre multifonctionnel, Saint-Isidore

Quand: de 11 h à 13 h 45

Dimanche 11 décembre

Féerie de Noël de Cumberland

La première, de 35 minutes, présente sept tableaux extérieurs situés le long du sentier qui conduit à l’église anglicane Saint-Paul, construite en 1847.

Où: Église anglicane Saint-Paul-de-Cumberland

Quand: de 16 h 30 à 19 h 30

Classique PSF de hockey

Le vendredi 9 décembre, en soirée, un chansonnier se produira à l’Aréna EJM/René-Bernard alors que tout au long de la fin de semaine, la foule aura droit à des surprises.

Où: Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville et le Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges

Quand: du 9 au 11 décembre

Marché de Noël

Plusieurs kiosques de commerçants locaux seront installés. Des lutins seront sur place et un atelier de bricolage permettra à tous les participants de créer une décoration de Noël pour le sapin du Grand Marché. Il y aura aussi une promenade en carriole.

Où: sur le stationnement du Grand Marché, sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Quand: de 9 h à 16 h.

Déjeuner de Noël de Saint-Simon-les-Mines

Lors de ce déjeuner, le Père Noël viendra saluer les gens et remettre des cadeaux aux enfants. Pour les enfants de 0 à 14 ans de Saint-Simon-les-Mines.

Où: Salle communautaire de Saint-Simon-les-Mines

Quand: de 8 h à 11 h 30

Place à fun

Profitez d'un espace familial où vous pouvez vous amuser librement. Une variété de matériel et d'équipement sont à votre disposition pour bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

Où: au Centre Caztel à Sainte-Marie

Quand: de 9 h 30 à 11 h

Atelier des lutins

Venez fabriquer un petit bonnet de laine ou un porte-ustensiles de table à l'approche des fêtes.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Fête de Noël au CARHB

Piscine parc 'wibit', jeux gonflable extérieur, petit feux et hot-dog au menu.

Où: Centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce, Saint-Évariste

Quand: de 13 h à 16 h

Noël en folie

Étant donné que la distribution sera faite à l’Hôtel de Ville à partir de 16h30, les petits (et les grands!) pourront profiter de notre magnifique Promenade Sucrée (habillez-vous chaudement). Il y aura plein d’activités en continu telles que de la musique festive, une ambiance lumineuse et de l’animation ambulante.

Où: cour extérieure de l’Hôtel de Ville de Saint-Victor

Quand: de 16 h 30 à 19 h

Fête de Noël de Saint-Frédéric

Prise de photo avec le père Noël, randonnée en calèche, animation déambulatoire du Peuple de glace, bricolage, service de bar et distribution de cadeaux.

Où: 850 rue de l'Hôtel-de-ville, Saint-Frédéric

Quand: de 13 h à 15 h

Chasse aux lutins

Départ de la chasse à 9 h et activité de décoration de biscuits de Noël au gymnase.

Où: Bibliothèque de Vallée-Jonction

Quand: à partir de 9 h jusqu'à 11 h

𝗧𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗮𝘂𝗳 « 𝗱’𝗹𝗮 𝗯𝗼𝘂𝗳𝗳𝗲 »

L’Œuvre des loisirs en compagnie de l’organisme La Source de Sainte-Marie avons décidé d’unir nos forces afin de récolter des items à remettre aux gens dans le besoin à l’approche de la période des fêtes.

Où: Centre municipal de Saint-Bernard

Quand: de 13 h à 16 h

Noël des enfants de Saint-Bernard

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Bernard & le Service des loisirs vous attendent pour un après-midi festif ! Au menu: Visite du Père Noël à 14h, Ateliers, jeux & surprises, Petites gourmandises sucrées, Ballade en carriole & chasse aux lutins et Maquillage

Où: 551 rue Vaillancourt, Saint-Bernard

Quand: à 13 h