Nos meilleurs photoreportages culturels de l'année

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les photoreportages culturels que nous avons réalisés tout au long de l'année 2024.



Des jaseurs boréaux à travers la lentille de Mario Doyon

Passionné d'ornithologie, le photographe Mario Doyon a capturé des images d'un banc de Jaseurs boréaux qui se trouvent en ce moment à Saint-Georges.



Anne-Marie Coulombe partage son expérience familiale au concours de sculpture sur neige

Anne-Marie Coulombe, son mari et leurs quatre enfants participent au concours de sculpture sur neige de la ville de Saint-Georges depuis 2015.



Le Festival beauceron de l'érable vous attend

Il est temps de profiter du Festival beauceron de l'érable qui se tient en ce moment même à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.



Le premier festival de l'AFMRC bat son plein

L'Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC), a lancé, ce vendredi 31 mai, son premier « Happening Food Truck » à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges.



La 10e édition de Beauce Art s’enflamme pour son lancement

La 10e et dernière édition du Symposium International de la Sculpture de Saint-Georges, a débuté, ce samedi 1er juin, avec une déambulation lumineuse suivie d'un spectacle de feu.



Près de 33 000$ amassés lors du souper-bénéfice de Beauce art

Un montant de 32 950$ a été récolté lors du souper-bénéfice de Beauce art qui s'est tenu ce mardi soir à l'occasion de la 10e et dernière édition du Symposium international de la sculpture.



Démonstration acrobatique pour Beauce art

Deux acrobates venus de Montréal ont réalisé une démonstration au Quartier des artistes dans le cadre du Symposium international de la sculpture de Beauce art à Saint-Georges ce dimanche.



Le tour du monde en 4 jours au Solstice Festival

Les visiteurs de la troisième édition du Solstice Festival, qui s'est tenu cette fin de semaine à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges, ont pu faire le tour du monde en seulement quatre jours.



Beauce art: les sculpteurs achèvent leur travail

Les artistes à l'oeuvre dans le cadre du dernier Symposium international de la sculpture de Beauce art à Saint-Georges achèvent leur travail.



Promenade aux passerelles

Entre deux pluies, notre journalistes a réalisé une série de photographies aux passerelles à Saint-Georges.



Vos photos de la saison estivale

Un autobus centenaire fait son apparition à Saint-Georges

André Turmel, petit-fils du fondateur de l'entreprise Prevost située à Sainte-Claire, a fait le pari fou de réaliser, avec l'aide des membres de sa famille, une réplique du premier autobus de l'entreprise datant de 1924.



Les Festivités Western de Saint-Victor en images

Après une soirée plus que réussite avec le rodéo de ce vendredi soir qui a largement attiré la foule, les Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) accueillent ce soir les artistes Kaïn et 2 Frères, pour ce qui pourrait être leur plus grosse soirée.



La folie western s'empare de Saint-Victor

Lors de la soirée de ce samedi 27 juillet, les Festivités Western de Saint-Victor ont très certainement atteint un record de fréquentation tant la foule était dense pour le troisième rodéo de l'édition 2024.



Promenade fleurie à Saint-Georges

Pour une seconde fois cet été, notre journalistes a réalisé une série de photographies au coeur de Saint-Georges.



L'Exposition agricole de Beauce en images

L'Exposition agricole de Beauce entamait sa dernière journée de festivités, ce dimanche 11 août à Saint-Honoré-de-Shenley. Au programme : sculpture d'arbres, vol en hélicoptère, concours d'attelage et de génisse.



Saint-Georges : Sean Paul et JMP attirent les foules à Carpe Diem

L'organisation des Amants de la Scène avait prévu tout une fin de semaine à Carpe Diem, ce vendredi 30 et samedi 31 août, avec la venue de l'humoriste Jean-Marc Parent (JMP) suivi du célèbre chanteur jamaïcain, Sean Paul.



Une soirée retrouvailles des Pissenlits sous le signe de l'humour

La soirée de retrouvailles des Pissenlits organisée au Cégep Beauce-Appalaches (CBA) ce samedi a réuni de nombreux adeptes de l'improvisation.



Les couleurs d'automne à travers vos yeux

Courte promenade au Miller Zoo en images

En reportage au Miller Zoo, notre journaliste a pu saisir quelques clichés auprès notamment des lémuriens, des tortues et des castors.



Kaïn en concert à Saint-Georges: retour en images

Suite à l'entrevue de notre journaliste avec Éric Maheu, le bassiste du groupe de rock québécois Kaïn, EnBeauce.com a été invité à leur concert.



Redécouvrez nos reportages spéciaux pour célébrer Halloween

C'est Halloween! Et pour l'occasion, EnBeauce.com vous propose de voir ou revoir des reportages réalisés avec des amateurs de frayeur dans la région.



Le Festival des insectes bat son plein

Pour la 3e fois, le Festival des insectes est de passage à Saint-Georges, cette fin de semaine, pour permettre aux visiteurs de découvrir des milliers de bibittes, toutes aussi variées et colorées les unes que les autres.



La saison des marchés de Noël est officiellement ouverte!

Se promener sur les marchés de Noël c'est retrouver son âme d'enfants et s'émerveiller devant le talent et la créativité des artisans.



Nathan Loignon joue pour l'illumination du sentier féérique de Saint-Georges

De nombreux citoyens sont venus applaudir le pianiste Nathan Loignon lors de l'illumination du sentier féérique de Saint-Georges ce jeudi soir.