Félix-Antoine Duval en nomination aux Prix Iris 2025

Le Beaucevillois Félix-Antoine Duval est en nomination pour le prix de la Meilleure interprétation masculine/Premier rôle, dans le cadre des Prix Iris 2025, de Québec Cinéma.

Il a été choisi comme finaliste pour son rôle de Mathyas Lefebure, qu'il incarne dans le film Bergers, sorti en salle l'automne dernier.

D'ailleurs, la production est en nomination dans 12 autres catégories dont, Meilleur film, Meilleure réalisation (Sophie Deraspe), Meilleur scénario (Sophie Deraspe, Mathyas Lefebure), Meilleure musique originale (Philippe Brault) et Long métrage s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec.

Le film est également éligible au Prix Michel-Côté, pour lequel le public est invité à voter directement sur le site de Québec Cinéma que l'on peut atteindre en cliquant ici.

En décembre dernier, l'acteur beauceron avait reçu ce même prix de la Meilleure interprétation dans un film canadien, décerné par la Toronto Film Critics Association.

Le 27e Gala Québec Cinéma sera diffusé le dimanche 7 décembre en direct sur Noovo et Noovo.ca.