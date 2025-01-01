Patrick Mathieu souhaite poursuivre le travail amorcé à Beauceville

Après huit années comme conseiller du district 5, Patrick Mathieu veut maintenant accéder au poste de maire de la Ville de Beauceville.

«Au cours des dernières années, nous avons posé les bases d’une Beauceville solide et mieux structurée. Aujourd’hui, je veux poursuivre ce travail, consolider nos acquis et continuer à bâtir, avec les citoyens, une ville performante et fière de ses réalisations», a signifié le candidat dans son communiqué de presse de début de campagne.

Ses engagements se résument en cinq points: revitaliser le centre-ville; réaliser le projet du centre communautaire, comprenant l'hôtel de ville; poursuivre la réflexion sur la voirie et les infrastructures; structurer les services municipaux; et préserver la capacité de payer des citoyens.

Il insiste sur ce dernier point qu'il faut adopter une approche responsable en matière de finances publiques, «en assurant une gestion prudente des ressources et en maintenant l’équilibre entre ambition et réalisme.»

Patrick Mathieu souhaite repositionner les actions de la municipalité autour d’une vision claire et partagée, «qui agit avec cohérence, qui planifie ses gestes dans le long terme et qui met en valeur le potentiel de sa communauté.»

Une communauté qui devra choisir entre le vétéran de la scène politique municipale, et le néophyte Martin Charron, qui brigue les suffrages, lui aussi pour le poste de premier magistrat.

Rappelons que c'est en février dernier que Patrick Mathieu avait annoncé qu'il se présentait à la mairie, en équipe avec tous les autres conseillers en place. Il devra toutefois se soumettre au vote du 2 novembre, tout comme sa candidate au siège du district 3, Sandra Fortin, qui elle, doit faire face au candidat indépendant Samuel Boutin.