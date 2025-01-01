Nous joindre
Candidat à la mairie

Patrick Mathieu souhaite poursuivre le travail amorcé à Beauceville

10 octobre 2025
10 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Après huit années comme conseiller du district 5, Patrick Mathieu veut maintenant accéder au poste de maire de la Ville de Beauceville.

«Au cours des dernières années, nous avons posé les bases d’une Beauceville solide et mieux structurée. Aujourd’hui, je veux poursuivre ce travail, consolider nos acquis et continuer à bâtir, avec les citoyens, une ville performante et fière de ses réalisations», a signifié le candidat dans son communiqué de presse de début de campagne.

Ses engagements se résument en cinq points: revitaliser le centre-ville; réaliser le projet du centre communautaire, comprenant l'hôtel de ville; poursuivre la réflexion sur la voirie et les infrastructures; structurer les services municipaux; et préserver la capacité de payer des citoyens.

Il insiste sur ce dernier point qu'il faut adopter une approche responsable en matière de finances publiques, «en assurant une gestion prudente des ressources et en maintenant l’équilibre entre ambition et réalisme.» 

Patrick Mathieu souhaite repositionner les actions de la municipalité autour d’une vision claire et partagée, «qui agit avec cohérence, qui planifie ses gestes dans le long terme et qui met en valeur le potentiel de sa communauté.» 

Une communauté qui devra choisir entre le vétéran de la scène politique municipale, et le néophyte Martin Charron, qui brigue les suffrages, lui aussi pour le poste de premier magistrat.

Rappelons que c'est en février dernier que Patrick Mathieu avait annoncé qu'il se présentait à la mairie, en équipe avec tous les autres conseillers en place. Il devra toutefois se soumettre au vote du 2 novembre, tout comme sa candidate au siège du district 3, Sandra Fortin, qui elle, doit faire face au candidat indépendant Samuel Boutin.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hugo Berthiaume et son équipe entrent à la mairie de Saint-Elzéar

Publié hier à 16h15

Hugo Berthiaume et son équipe entrent à la mairie de Saint-Elzéar

L’assermentation du nouveau conseil municipal de Saint-Elzéar s’est tenue cette semaine et le maire Hugo Berthiaume est désormais officiellement en fonction, tout comme son équipe. Depuis le mois de juin, les membres de l’équipe Réussir Ensemble | Équipe Hugo Berthiaume ont rencontré de nombreux Elzéaroises et Elzéarois afin de bien saisir leurs ...

LIRE LA SUITE
Martin Charron: le candidat du «mieux-être» à Beauceville

Publié hier à 15h00

Martin Charron: le candidat du «mieux-être» à Beauceville

C'est un tout nouveau venu en politique municipale, et aussi comme résident, qui espère devenir maire de la Ville de Beauceville, lors du scrutin du 2 novembre prochain. En effet, Martin Charron, veut créer un espace vert plus vaste pour «favoriser la détente et le bien-être» et mettre en place des mesures pour «attirer la prochaine génération à ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: Jean Perron retire sa candidature, Jérôme Gendreau élu par acclamation

Publié hier à 12h00

Saint-Georges: Jean Perron retire sa candidature, Jérôme Gendreau élu par acclamation

Revirement dans la course municipale à Saint-Georges : le conseiller sortant du district 3, Jean Perron, a annoncé son retrait, laissant le champ libre à Jérôme Gendreau, désormais élu par acclamation. Jean Perron, en poste depuis plus de trois décennies, a officialisé sa décision ce jeudi 9 octobre, à la veille de l’impression des bulletins de ...

LIRE LA SUITE
