Ce n'est que partie remise pour François Jacques-Côté

François Jacques-Côté était à sa deuxième participation aux élections fédérales sous la bannière du NPD. Pour le jeune candidat, ses résultats ont été une répétition de 2019 obtenant 3 % des voix le plaçant en cinquième position.

Le représentant du NPD ne s’attendait pas à faire mieux se trouvant dans « un bastion conservateur ». D’ailleurs, il aurait été très étonné que Maxime Bernier réussisse à faire mieux qu’en 2019 surtout qu’il y avait plusieurs nouveaux candidats.

Un parti qui représente ses valeurs

Le candidat est persuadé que les élus de son parti travailleront dans l’intérêt de toute la population « dans le but de faire fonctionner ce gouvernement minoritaire, mais aussi dans le but de faire passer les intérêts des gens d’abord, et non celle des grandes multinationales, et il pense qu’en ayant la balance du pouvoir on va être capable de faire ça d’aller un peu contrecarrer les projets qui ne seraient pas avantageux pour les gens en région. »

Peu présent en campagne électorale

Il est vrai qu’il n’est pas aussi présent en campagne que d’autres candidats, mais il est difficile de concilier un travail à temps plein et la politique partisane.

Il reste tout de même heureux, car cette année il a participé au débat de l’école de Jésus-Marie à Beauceville et à la soirée d’échange de l’UPA. Le Beauceron se promet de garder des congés et des vacances pour les prochaines élections et ainsi participer à plus de débats.

François Jacques-Côté ajoute, avec un petit rire dans la voix, qu’il n’a que 30 ans et qu’il a encore le temps de se présenter de nombreuses fois.

« Ce n’est que partie remise, j’ai tout mon temps », exprime-t-il.

Voici les résultats officiels du scrutin (271 bureaux de scrutin sur 272)

Richard Lehoux — Réélu — 26 886 (48,4 %)

Parti conservateur du Canada

Maxime Bernier — 10 193 (18,4 %)

Parti populaire du Canada

Solange Thibodeau — 8 326 (15,0 %)

Bloc québécois

Philippe-Alexandre Langlois — 6 781 (12,2 %)

Parti libéral du Canada

François Jacques-Côté — 1 592 (2,9 %)

Nouveau Parti démocratique

Chantale Giguère — 1 076 (1,9 %)

Parti libre Canada

Andrzej Wisniowski — 480 (0,9 %)

Parti vert du Canada

Sébastien Tanguay — 202 (0,4 %)

Parti marijuana

Taux de participation approximatif : 64,3 %

Les candidats du Parti vert du Canada et du Parti marijuana n'ont pas retourné nos appels pour une entrevue.