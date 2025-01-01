Scrutin du 2 novembre 2025
Élections municipales: le portrait de la MRC des Etchemins
En vue des élections municipales du 2 novembre prochain, c'est à 16 h 30 le 2 octobre que les personnes sollicitant les postes de maires et de conseillers de toutes les villes, municipalités et villages du Québec devaient déposer leur candidatures officielle auprès d'Élections Québec.
Ce délai étant passé, les personnes dont la candidature a été la seule soumise à la fonction convoitée ou déjà occupée ont donc été élues ou encore réélues par acclamation.
Par ailleurs, d'autres postes seront soumis au scrutin du 2 novembre. Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral pour la MRC des Etchemins, selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.
Ainsi dans Les Etchemins, les mairesses et les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Michel Bernard (Saint-Cyprien), Dominique Charrière (Saint-Luc-de-Bellechasse), Alain Maheux (Saint-Prosper), et Luce Bisson (Sainte-Sabine).
La petite localité de Sainte-Aurélie compte une nouvelle mairesse avec Annie Labbé, qui a été élue par acclamation, après le retrait surprise du vétéran municipal, René Allen, qui a décidé de laisser sa place. C'est même lui qui a signé son bulletin de candidature. «Je l'ai assuré de mon soutien pour le transfert des dossiers locaux et ceux en cours à la MRC», a-t-il écrit dans son dernier message Facebook à ses concitoyens.
Autrefois conseiller, Pierre Lantagne est maintenant maire de Sainte-Rose-de-Watford.
Les luttes
À Lac-Etchemin, trois candidats se font la lutte pour succéder au maire Camil Turmel avec Harold Gagnon, Joan Gagnon, conseillère sortante au siège 6 et Johanne Plourde Têtu. D'ailleurs, tout le conseil sortant est challengé par de multiples candidatures dont celles de l'Équipe Renouveau.
À Saint-Camille-de-Lellis, la mairesse sortante, Rachel Goupil, doit faire face au candidat Stéphane Joseph Paul Tremblay.
À Saint-Louis-de-Gonzague la lutte se fait à trois pour le poste de premier magistrat: Richard Asselin, Suzanne Campeau Guenette et Bryan Connors.
Aussi, Véronique Gilbert et Jean Tanguay sont en lice pour la mairie de Saint-Magloire.
Le maire sortant Camil Cloutier devra affronter Sandra Deschênes et Jean Paradis, pour conserver son poste à Saint-Zacharie. Même scénario à Sainte-Justine, alors que Christian Chabot tentera de rester en place devant Mario Côté.
Notons qu'aucune candidature n'a été déposée pour le poste de maire de Saint-Benjamin. La municipalité aura un maximum de quatre mois pour organiser un scrutin électoral afin de combler le siège de premier magistrat.
LAC-ETCHEMIN
Maire:
Harold Gagnon/Joan Gagnon (sortante siège 5)/Johanne Plourde Têtu / Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 1:
Guyda Deblois (sortant)/Gérald Gourde / Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 2:
Normand Poulin (sortant)/Olivier Pouliot-Audet/Donald Van Draanen/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 3:
Nathalie Côté/Thérèse Fortier/Fabien Lacorre (sortant)/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 4:
Jean-François Lacroix/Réjean Pageau/Yves Vallières/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 5:
Daniel Gagnon/Gilles Neault | Scrutin 2 novembre
Conseiller Siège 6:
Yannick Dion (sortant)/Josette Fortin | Scrutin 2 novembre
SAINT-BENJAMIN
Maire: Aucune candidature
Conseiller Poste 1: Audrey Bergeron — Élue
Conseiller Poste 2: Roger Turcotte — Élu
Conseiller Poste 3: Maude Jacques — Élue
Conseiller Poste 4: David Poulin — Élu
Conseiller Poste 5: Joey Veilleux — Réélu
Conseiller Poste 6: Laurier Poulin — Réélu
SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS
Maire:
Rachel Goupil (sortante)/Stéphane Joseph Paul Tremblay| Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 1: Jacques Audet — Réélu
Conseiller Poste 2: Dominique Bégin — Élu
Conseiller Poste 3:
Pierre De Beaumont (sortant)/Ghislaine Pouliot/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 4: Tom Leclerc — Réélu
Conseiller Poste 5:
Annie Guillemette/Frédéric Lamontagne/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 6: Jennylee Boutin — Réélue
SAINT-CYPRIEN
Maire: Michel Bernard — Réélu
Conseiller Poste 1: Gilles Audet — Réélu
Conseillère Poste 2: Caroll-Anne Lamontagne — Élue
Conseiller Poste 3: Édouard Fournier — Élu
Conseiller Poste 4:
Bernard Blanchet/Nicolas De Bray/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 5:
Joane Rochon (sortante)/Catherine Tremblay/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 6: Ann Baillargeon — Élue
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
Maire:
Richard Asselin/Suzanne Campeau Guenette/Bryan Connors | Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 1: Christian Guénette — Élu
Conseillère Poste 2:
Ariel Bilodeau (sortante)/Isabelle Gilbert/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 3: Colette Brulotte — Réélue
Conseiller Poste 4: Sylvain Gilbert— Réélu
Conseiller Poste 5:
Laurianne Bouchard/Jean-Michel Guay/France Turcotte/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 6:
Cynthia Cameron/Sylvie Lepage (sortante)/ Scrutin 2 novembre
SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE
Maire: Dominique Charrière — Réélue
Conseiller Poste 1:
Francis Roy/Nadia Tanguay/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 2: Sylvain Chabot — Réélu
Conseiller Poste 3:
Yasmine Allard/Marie-Ève Jolin/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 4: Martial Lugez — Réélu
Conseiller Poste 5:
Jean-Francois Beauchemin/Robert Legault (sortant)/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 6: Alexandra Fontaine — Réélue
SAINT-MAGLOIRE
Maire:
Véronique Gilbert/Jean Tanguay/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 1: Anne-Marie Beaudry — Réélue
Conseiller Poste 2: Yvon Lapointe — Élu
Conseiller Poste 3:
Alex Leroux/Bertrand Marceau/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 4: Martine Rouillard— Réélue
Conseiller Poste 5: Guillaume Lapointe — Élu
Conseiller Poste 6: Michel Durand — Élu
SAINT-PROSPER
Maire: Alain Maheux — Réélu
Conseillère Poste 1: Marie-Andrée Gagné — Réélue
Conseiller Poste 2: Étienne Guay — Réélu
Conseiller Poste 3: Marc-Antoine Poulin — Réélu
Conseiller Poste 4:
Richard Bernier/Daniel Poulin (Floun)/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 5: Jérôme Giguère — Réélu
Conseiller Poste 6: Michael Jacques — Élu
SAINT-ZACHARIE
Maire:
Camil Cloutier (sortant)/Sandra Deschênes/Jean Paradis/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 1:
Jocelyn Faucher (sortant)/Rémi Fortin/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 2:
Céline Gilbert/ Richard Lachance/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 3:
Mario Larivière/Denyse Poulin/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 4: Donald Lachance — Réélu
Conseiller Poste 5:
Marie-Ève Goulet/Pierre Grondines (sortant)/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 6: Olivier Guay-Lebel — Élu
SAINTE-AURÉLIE
Mairesse: Annie Labbé — Élue
Conseillère Poste 1: Ghyslain Gilbert — Élu
Conseillère Poste 2: Marlène Maranda — Réélue
Conseiller Poste 3: Donald Couture — Réélu
Conseiller Poste 4: Claude Parent — Élu
Conseiller Poste 5: Maurice Morin — Réélu
Conseillère Poste 6: Karine Giguère — Élue
SAINTE-JUSTINE
Maire:
Christian Chabot (sortant)/Mario Côté/ Scrutin 2 novembre
Conseiller Poste 1: Marika Noel— Élue
Conseiller Poste 2: Gino Fortier — Élu
Conseiller Poste 3: Jean-Guy Labbé — Réélu
Conseiller Poste 4: Réjean Labonté — Réélu
Conseiller Poste 5:
Doris Gilbert (sortante)/Marcel Tanguay/ Scrutin 2 novembre
Conseillère Poste 6: Linda Gosselin — Réélue
SAINTE-ROSE-DE-WATFORD
Maire: Pierre Lantage — Élu
Conseiller Poste 1: Marco Vachon — Élu
Conseiller Poste 2: André Loubier — Réélu
Conseiller Poste 3: Hélène Rancourt — Réélue
Conseiller Poste 4: Pascal Nicol — Élu
Conseillère Poste 5: Sylvia Fortin — Réélue
Conseiller Poste 6: Alexandre Provencal— Élu
SAINTE-SABINE
Mairesse: Luce Bisson — Réélue
Conseiller Poste 1: Lionel Goupil — Élu
Conseiller Poste 2: Jacques Lepage— Réélu
Conseillère Poste 3: Gilles Goulet— Réélu
Conseiller Poste 4: Étienne Prévost— Réélu
Conseillère Poste 5: Steven Taylor— Élu
Conseiller Poste 6: Nathalie Côté— Réélue
Notons aussi sur le territoire de la MRC des Appalaches et du Granit l'élection ou la réélection des maires Pierre Lemay (Lambton) et Gérald Grenier (Sainte-Clotilde-de-Beauce). Jean-Benoit Létourneau tentera de rester à la tête de la Municipalité d'East Broughton devant ses adversaires, Caroline Poulin et Stéphane Vachon.
