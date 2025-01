Les faits divers majeurs survenus entre juillet et décembre

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de revoir les faits divers majeurs survenus en Beauce entre juillet et décembre 2024.

JUILLET



La rivière des Plante fait des dommages

Le chantier pour remplacer un petit pont enjambant la rivière des Plante sur la route 173 à Beauceville, a subi des dommages en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur la région.



Pluies diluviennes: Beauceville en mode rétablissement

Les résidents de Beauceville se remettent tranquillement de la trombe d'eau qui s'est abattue sur la localité, et qui a causé de nombreux dommages.



Quelques images des dégâts causés par les pluies intenses du 6 juillet

Comme dit l'expression, EnBeauce.com a fait «le tour du proprio» ce matin pour constater quelques-uns des nombreux dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues hier (6 juillet) sur Beauceville.



Conclusions de la CNESST concernant le décès de l'homme écrasé par un arbre

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a publié aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l’accident ayant coûté la vie à un travailleur de l’entreprise Ferme Noël Maheux et fils inc., le 8 décembre 2023, au 737, rang Saint-Étienne Sud, à Sainte-Marie-de-Beauce.



Un incendie majeur éclate à Saints-Anges

Un incendie majeur s'est déclaré ce mercredi soir, vers 21 h 30 à Saints-Anges, au sein des locaux de l'entreprise Les Industries Picard et Poulin.

Accident mortel à Saint-Isidore : l'identité de la victime révélée

Un accident mortel s'est produit ce lundi 22 juillet, à Saint-Isidore, après la collision d'une moto et d'un tracteur sur la route 275. Le conducteur décédé est Alex Bélanger, 28 ans, originaire de Scott.

AOÛT

L'identité de la septuagénaire retrouvée dans une piscine a été révélée

La personne qui a été retrouvée dans une piscine de la 127e rue à Saint-Georges ce lundi 5 août vers 19 h est Aline Morrissette, 78 ans, de Saint-Georges.



Accident sur la route 204: le jeune homme a succombé à ses blessures

L'homme âgé dans la vingtaine qui a eu un accident majeur sur la route 204 à Saint-Georges ce matin a succombé à ses blessures.



Incendie à Saint-Georges: la Sûreté du Québec enquête

La Sûreté du Québec enquête présentement sur l’incendie qui a détruit un bâtiment résidentiel de Saint-Georges ce mercredi soir.



Sortie de route sur la 204: le conducteur est décédé

Le conducteur qui a effectué eu un accident sur la route 204 entre Saint-Gédéon-de-Beauce et Saint-Martin, vers 6 h ce dimanche matin, est malheureusement décédé. Il était mineur.

Embardée mortelle en VTT à Lac-Etchemin

Une sortie en véhicule tout-terrain (VTT) s'est avérée mortelle dimanche à Lac-Etchemin, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Un homme retrouvé mort à Saint-Séverin

Les services d'urgences ont été appelés à se rendre sur un terrain privé du 1er rang à Saint-Séverin ce mardi matin vers 9 h 30 pour un homme retrouvé inanimé dans un puits d'eau.

Saints-Anges : un homme perd la vie percuté par un tracteur

Un homme d'une cinquantaine d'années est décédé dans une ferme du 4e rang à Saints-Anges, ce mardi 27 août, percuté par un tracteur alors qu'il travaillait.

Accident mortel dans une carrière à Lambton : un camionneur perd la vie

Les policiers de la MRC du Granit ont été demandés, ce mercredi 28 août, dans le 4e rang à Lambton pour un homme ayant eu un accident avec son camion de travail. Malheureusement, le conducteur est décédé des suites de ses blessures.

SEPTEMBRE



Un bâtiment de l'Usine Sartigan entièrement détruit par les flammes

L'un des bâtiments de l’Usine Sartigan à Saint-Honoré-de-Shenley a été entièrement détruit par les flammes cette nuit.



Meurtre de Michaël Carreau: 13 ans après, les questions restent sans réponses

C’était il y a 13 ans, jour pour jour, que Michaël Carreau a été vu pour la dernière fois. Depuis, ses proches sont toujours sans réponse.

Une voiture incendiée et une mort suspecte à Frampton

Les policiers de la Sûreté du Québec ont eu à intervenir ce lundi 16 septembre à Frampton pour une voiture incendiée et une mort suspecte.



Incendie: les résidents ne pourront pas réintégrer leur logement rapidement

L'édifice résidentiel qui a été endommagé par un incendie ce mardi après-midi à Saint-Georges n'est pas une perte totale, mais de nombreux travaux seront nécessaires avant que les locataires puissent retrouver leur logement.

Décès d'un homme à Saint-Lambert-de-Lauzon: pas d'accusation portée contre la SQ

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par la policière et les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sur l'événement survenu à Saint-Lambert-de-Lauzon le 23 novembre 2023, entourant le décès d'un homme.

OCTOBRE

Décès du sexagénaire à Sainte-Marie : le coroner conclut à une asphyxie

La coroner Me Donald Nicole a publié son rapport concernant le décès de Germain Maheux, dont le corps avait été retrouvé sous un arbre dans une érablière de Sainte-Marie, le 8 décembre 2023.

Une personne gravement blessée dans un accident sur l'A73

Une personne a subi des blessures graves, qui ne mettent pas sa vie en danger, suite à un accident survenu à 5 h 10 ce jeudi matin à hauteur des kilomètres 88-89 sur l'Autoroute 73, dans le secteur de Sainte-Marie.

NOVEMBRE

Saint-Côme-Linière: un feu criminel détruit la salle paroissiale

Un feu, allumé intentionnellement dans un bac de recyclage, s'est propagé à la salle paroissiale de Saint-Côme-Linière, qui a été complètement détruite par les flammes.

Sainte-Clothilde-de-Beauce : un bâtiment agricole détruit par un incendie

Un incendie s'est déclaré ce dimanche 3 novembre aux alentours de 8 h 30 dans une ferme laitière du 11e rang, à Sainte-Clothilde-de-Beauce.

Saint-Joseph-de-Beauce : un commerce détruit par les flammes

Un incendie majeur a ravagé le Garage 10/10, situé au 410 route 173 Nord, à Saint-Joseph-de-Beauce, dans la nuit du mercredi 6 novembre.

Décès de Nathaniel Doyon: le coroner conclut à une noyade accidentelle

Le coroner Me Donald Nicole a publié son rapport concernant le décès de Nathaniel Doyon, retrouvé dans un ruisseau à Saint-Georges le 27 octobre 2023.



Un important incendie ravage une maison à Saint-Georges

Les pompiers du service de sécurité incendie de Saint-Georges ont été appelés, ce vendredi soir, vers 17 h, pour un important incendie dans une maison face à l'usine Venture de la 120e rue.



Incendie majeur à Saint-Georges : le chef des pompiers fait le point

L'important incendie qui a ravagé une maison, située à l'intersection de la 8e avenue et de la 120e rue, est désormais sous contrôle après le travail des pompiers du Service de Sécurité Incendie de Saint-Georges.



Incendie à Saint-Georges : un corps retrouvé lors des recherches

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’un corps a été retrouvé sans vie lors des recherches effectuées sur les lieux de l'incendie qui a touché une résidence de la 120e rue, ce vendredi soir. Les recherches continuent pour tenter de retrouver la seconde personne.

DÉCEMBRE

Une femme décède suite à un vol qualifié survenu à Saint-Anselme

Une femme âgée dans la trentaine est décédée suite à un vol qualifié survenu dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme le jeudi 28 novembre vers 20 h.



Incendie à Saint-Georges: l'identité de la victime dévoilée

Le corps de la personne retrouvée dans les décombres de la résidence détruite par les flammes le vendredi 15 novembre à Saint-Georges est celui de Michel Lagueux, 58 ans de Saint-Gédéon-de-Beauce.



Vol qualifié à Saint-Anselme: l'identité de la victime dévoilée

La femme qui est décédée suite à un vol qualifié survenu dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme le jeudi 28 novembre est Justine Hertemann, 32 ans de Saint-Henri.

Accident de moto à Saint-Isidore : la vitesse en cause dans le décès d'Alex Bélanger

Le coroner Me Donald Nicole a publié, ce jeudi 12 décembre, son rapport sur le décès d’Alex Bélanger, un motard de 28 ans, survenu le 22 juillet dernier à Saint-Isidore.