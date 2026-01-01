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Accident mortel de Vallée-Jonction

Le camionneur Mohsan Ihsanullah reviendra en cour le 8 mai

durée 12h00
25 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les procédures judiciaires, envers le camionneur Mohsan Ihsanullah, accusé de négligence criminelle causant la mort, et de conduite dangereuse, se poursuivront le 8 mai prochain.

Ce matin, l'individu de 40 ans a comparu pour la première fois, par visioconférence via le palais de justice de Québec, pour répondre des inculpations qui pèsent contre lui, suite à l'accident survenu le 18 décembre 2024, à Vallée-Jonction, et qui a causé la mort d'Alexandra Poulin.

Le drame s'est produit au croisement du boulevard du Cap et de la route 173, après que le poids lourd qu'il conduisait se soit renversé complètement sur la voiture de la victime de 26 ans.

Après avoir été arrêté hier à Montréal, où il réside, l'homme sera remis en liberté sous conditions de déposer une caution de 2 500 $, de comparaître en cour lorsqu'il sera convoqué, de maintenir son lieu de résidence actuel, de remettre son passeport, d'aviser les autorités de tout changement d'emploi, de ne pas conduire de véhicule moteur qui nécessite un permis de classe 1, 2 et 3 (véhicules lourds), et de ne faire aucune mention directe ou indirecte du nom d'Alexandra Poulin par le biais des médias et des réseaux sociaux.

La seule question posée par Mohsan Ihsanullah a été de savoir s'il pourrait continuer à conduire une voiture, ce à quoi le juge lui a répondu par l'affirmative.

L'audience d'aujourd'hui s'est déroulé en présence d'un traducteur, puisque l'accusé ne comprend ni ne parle le français. D'ailleurs, l'ensemble des procédures à suivre se dérouleront en anglais. À l'audience du 8 mai, on prévoit la divulgation de la preuve.

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