Portrait de femme: Anne-Marie Cliche

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Anne-Marie Cliche, pompière et jeune maman à Vallée-Jonction.

Très impliquée dans son village natal, elle ne manque pas de projets. Entre le centre de ski, la caserne incendie, le festival de Vallée-Jonction et sa vie privée, Anne-Marie a un emploi du temps bien occupé, et ce, pour son plus grand plaisir.

Être la seule femme à la caserne ne lui faisait pas froid aux yeux lorsqu'elle s'est engagée en 2021, parce qu'elle a toujours été encouragée par ses proches à suivre ses rêves. Une valeur qu'elle souhaite à son tour transmettre à sa fille.

Découvrez Anne-Marie Cliche en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série « Portrait de femmes » 2026.