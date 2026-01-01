Nous joindre
Entrevue vidéo EnBeauce.com (5 de 8)

Portrait de femme: Anne-Marie Cliche

durée 18h00
4 mars 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Anne-Marie Cliche, pompière et jeune maman à Vallée-Jonction. 

Très impliquée dans son village natal, elle ne manque pas de projets. Entre le centre de ski, la caserne incendie, le festival de Vallée-Jonction et sa vie privée, Anne-Marie a un emploi du temps bien occupé, et ce, pour son plus grand plaisir.

Être la seule femme à la caserne ne lui faisait pas froid aux yeux lorsqu'elle s'est engagée en 2021, parce qu'elle a toujours été encouragée par ses proches à suivre ses rêves. Une valeur qu'elle souhaite à son tour transmettre à sa fille.

Découvrez Anne-Marie Cliche en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série « Portrait de femmes » 2026.

