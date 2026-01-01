Portrait de femme: Marilie Tanguay

Voir la galerie de photos

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Marilie Tanguay, pharmacienne-propriétaire de deux pharmacie à Saint-Côme-Linière et Sainte-Marie.

Venant d'une famille où les valeurs d'entraide, de travail et de respect sont importantes, Marilie Tanguay a rapidement voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, après avoir obtenu son doctorat en pharmacie il y a 10 ans.



Gestion du Covid dans ses débuts, difficultés liées à la maternité en tant que propriétaire d'entreprise et recherche de l'équilibre travail-famille, la pharmacienne revient sur plusieurs défis auxquels elle a dû faire face dans sa vie.



Découvrez Marilie Tanguay en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série «Portrait de femmes» 2026 ci-dessus.