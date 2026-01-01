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Il a réalisé son rêve

Zac Lauzon s'est amusé au concert de Simple Plan

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16 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Zac Lauzon, de Saint-Martin, a eu la chance de rencontrer ses idoles samedi dernier, au concert de Simple Plan à Rivière-du-Loup. 

« Ça a vraiment bien été, j’ai pu rencontrer tous les membres du groupe, je me suis vraiment amusé! », a-t-il confié en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. « J’ai amené un CD, on a signé des autographes, pris des photos et on a jasé un peu. »

La famille s'est vu offrir des places en avant scène pour profiter au maximum du spectacle. « J’étais très content de mon expérience. Je connaissais pas mal toutes les chansons », a-t-il ajouté.

Jeff Stinco, guitariste du groupe de pop-rock, a encouragé le Beauceron à poursuivre dans la musique, car lui aussi a commencé très tôt. En ce sens, Zac a ouvert une page Facebook à son nom sur laquelle il souhaite partager sa passion pour la musique avec du public. Cet été, il prévoit notamment raconter son quotidien dans la musique.

Rappelons que la semaine dernière, son père Phil Lauzon avait publié une vidéo où Zac interprétait le titre Perfect, de Simple Plan, dans l'espoir de toucher le coeur des artistes. Grâce au soutien de toute une communauté, le message a été mené à bon port et l'adolescent a pu réaliser son rêve.

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