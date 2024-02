Marco Rodrigue: la date pour l’enquête préliminaire sera fixée demain

La date pour l’enquête préliminaire concernant le procès de Marco Rodrigue sera fixée demain et aura bien lieu devant un juge.

En raison des programmes chargés de l'avocat Me Cozak et de celui de la procureure Me Harbour, il a été difficile de choisir une date aujourd'hui alors que les partis étaient réunis au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce avec cet objectif. Le juge Frank D'amours doit procéder à des vérifications d'ici à demain pour trouver une date commune ainsi qu'une salle disponible.

Devant un juge

Rappelons qu'il avait été envisagé de procéder à l'enquête préliminaire selon une nouvelle formule visant à ce que les partis se rencontrent dans une salle sans juge pour interroger les témoins. Ceci aurait permis un gain de temps considérable dans ce dossier déjà ouvert depuis août 2021. Cependant, face au scepticisme de l’accusé et à la demande de la procureure Me Harbour, le juge Frank D’amours a finalement opté pour une procédure classique, en présence de l’un de ses confrères.

Selon ce qui a été présenté devant la cour ce jeudi, 10 témoins seront appelés à la barre durant les deux journées de procédures prévues. La liste a été établie par l’avocat de la défense Me Cozak, mais aurait pu être raccourcie selon la couronne.

On y retrouve donc la victime, Catherine Giroux, deux proches de l’accusé, deux civils qui ont vu Marco Rodrigue le jour des événements ainsi que cinq policiers, trois qui ont procédé à l’arrestation, un policier présent lors de l’interrogatoire et l’enquêteur au dossier.

Me Harbour a mentionné qu’elle procéderait à quelques contre-interrogatoires lorsque ces personnes seront appelées à témoigner.

Le tout devrait durer environ 10 h 30, d’où le choix de deux jours pour procéder.

Notons que les accusations contre Marco Rodrigue datent du 18 août 2021. Ce jour-là, il a été intercepté par l'agente de police Catherine Giroux, pour une infraction au Code de la sécurité routière sur l'autoroute 73, à Sainte-Marie. Il a ensuite tiré sur la policière, qui a été blessée, et s'est enfui avant d'être finalement arrêté en soirée à Saint-Georges.