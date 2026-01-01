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Mohsan Ihsanullah de Montréal

Accident mortel de Vallée-Jonction: le camionneur comparaîtra aujourd'hui

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25 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le camionneur, dont le poids lourd s'est renversé au croisement du boulevard du Cap et de la route 173, à Vallée-Jonction, en décembre 2024, et qui a causé la mort d'Alexandra Poulin, doit comparaître en cour aujourd'hui.

Il s'agit de Mohsan Ihsanullah, 40 ans, de Montréal, qui  été arrêté en fin d'après-midi, hier, dans la métropole

L’individu comparaîtra aujourd’hui, par visioconférence à partir de Mascouche, au palais de justice de Québec, sous des chefs d’accusation de négligence criminelle causant la mort et de conduite dangereuse. Il s’agit d’une première arrestation dans ce dossier, dont l’enquête se poursuit.

Hier aussi, le chauffeur devait comparaître devant la Commission des transports du Québec. dans le but d’évaluer le maintien de son droit de conduire des véhicules lourds. L’audience a finalement été repoussée de plusieurs mois en raison de l’absence d’un interprète punjabi-français. L'audience devait aussi traiter de deux autres événements survenus en mars et en septembre 2025, en plus de l’accident mortel de décembre 2024.

En janvier dernier, la mère de la victime, Nathalie Poulin, a livré un vibrant plaidoyer, lors de son témoignage devant le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes. La dame a demandé aux élus de «poser des actions concrètes» pour mieux encadrer l’industrie du camionnage au pays. «À compter d’aujourd’hui, je considère que si le gouvernement ne s’attelle pas à la tâche (d'être plus sévère dans l'émission de permis de conduire aux camionneurs), au prochain drame, vous aurez tous du sang sur les mains», avait-elle déclaré aux membres du comité, dont fait partie le député fédéral de Beauce, Jason Groleau.

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