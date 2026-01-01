Combien de camions roulent avec de «faux papiers», s'interroge Nathalie Poulin?

«Il y en a combien d'entreprises (de transport) qui ont payé pour avoir des faux papiers (d'inspection mécanique) pour leurs camions et qui roulent présentement sur les routes du Québec? Ça n'a pas de sens, c'est inconcevable.»

C'est ce qu'a déclaré la mère d'Alexandra Poulin — la femme de 26 ans morte lors du terrible accident survenu le 18 décembre 2024 à Vallée-Jonction — au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Nathalie Poulin a réagi ainsi à l'arrestation, hier, par les autorités policières, de cinq hommes des régions de la Montérégie et de Lanaudière, qui auraient pris part à un stratagème de production de fausses inspections mécaniques reliées au camion-remorque, qui s'était renversé à l'intersection du boulevard du Cap et de la rue Principale. Le capotage avait complètement écrasé la voiture dans laquelle la résidente de Saint-Joseph-de-Beauce prenait place.

« La SAAQ (Société de l'assurance automobile du Québec) était où? Comment ils font la vérification des mandataires? Est-ce que la vérification n'est pas assez sévère? J'ai hâte de les entendre parce qu'ils vont devoir aussi expliquer eux comment un mandataire a pu faire ça. Puis comment le propriétaire, de cette entreprise-là n'a pas vu que quatre de ses employés acceptaient des pots de vin», a fait remarquer Mme Poulin.

Dans cette affaire, rappelons que le conducteur du poids lourd, Mohsan Ihsanullah, a comparu une première fois au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, le 25 mars dernier, pour répondre des chefs d'accusation de négligence criminelle et conduite dangereuse causant la mort. Il doit revenir en cour le 8 mai.

Les arrestations à Châteauguay, Salaberry-de Valleyfield, Vaudreuil-Dorion, Chertsey et Saint-Ours des cinq individus, âgés entre 31 ans et 43 ans, sont survenues à la suite de l’analyse de documents et d’objets saisis au cours des derniers mois par les enquêteurs policiers affectés au dossier. Ces hommes font face à des accusations de négligence criminelle causant la mort, ainsi que commissions secrètes.

Les nouveaux éléments révélés par les arrestations amènent Nathalie Poulin a conclure que la mort de sa fille est «clairement un homicide.»

Par ailleurs, le rapport de la coroner Sophie Régnière, qui mettra en lumière toutes les circonstances de l'accident, sera rendu public seulement après que les procédures judiciaires, maintenant entamées, seront entièrement terminées, a confirmé Jake Lamotta Granato, responsable des relations avec les médias pour le Bureau du coroner du Québec.

Enfin, en mai prochain, le ministère des Transports et de la Mobilité durable installera trois panneaux d'arrêt à l'intersection du boulevard du Cap (route 112) et de la rue Principale (route 173) où s'est produit la tragédie. Les feux de circulation en place le demeureront mais ils seront clignotants. Cela obligera les véhicules qui viendront des trois sens à effectuer un arrêt. «Nous allons observer le comportement des conducteurs et cumuler des données pour les actions à entreprendre par la suite», a fait savoir Francis Martel, conseiller en communication de Transports Québec.

Pour Nathalie Poulin, le passage des camions devrait déjà être complètement interdit à cet endroit, notamment en raison de la pente très obtuse du boulevard du Cap. Le tout tant que des pistes de solutions ne seront pas trouvées pour sécuriser le secteur.