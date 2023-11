Le maire Morin préfèrerait une rénovation à une démolition

La maire de Saint-Georges préfèrerait que l'immeuble centenaire de la 2e avenue, à l'intersection de la 120e rue, soit rénové plutôt que démoli.

C'est du moins le souhait exprimé par Claude Morin, lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com. « La bâtisse est quand même belle. Ça ne prendrait pas grand chose pour la retaper, du moins du point de vue extérieur », a-t-il évalué.

Toutefois, à l'heure actuelle et depuis plusieurs années maintenant, la sécurité autour de l'édifice est compromise pour les piétons et la circulation des véhicules, avec la détérioration, notamment, des murs de brique qui s'accentue.

Présentement, les procédures de demande introductive d’instance, menées par la Ville pour obliger le propriétaire à faire les travaux correctifs nécessaires, afin de se conformer à la réglementation municipale, sont suspendues. Ceci dans le but de permettre au propriétaire de déposer des plans et devis pour obtenir les permis de construction requis.

Cependant, l'immeuble est visé par un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) qui encadre la construction de nouveaux bâtiments et les travaux de rénovation extérieurs des bâtiments existants, en tenant compte des particularités propres au bâtiment et au quartier dans lequel il s’insère.

Les prochaine étapes

À défaut de produire les documents requis afin d’obtenir les permis de construction dans les prochaines semaines, la Ville pourra s’adresser à la Cour supérieure pour qu’un échéancier soit imposé au propriétaire pour la réalisation des dits travaux, avise l'administration georgienne.

Si le propriétaire refuse alors de faire les travaux requis, Saint-Georges pourrait demander au Tribunal d’être autorisée à faire les travaux elle-même et d’en réclamer les frais au propriétaire.

La balle est actuellement dans le camp du propriétaire. Or, vu les nombreuses incertitudes concernant l’état général de l’immeuble et l’envergure des travaux correctifs qui seraient requis pour sa mise à niveau, les parties sont actuellement à évaluer toutes les options, incluant une possible démolition.

« J'espère qu'on se rendra pas là. Avant, les propriétaires pouvaient invoquer que leurs voisins d'en face (sur la 120e rue) étaient pires qu'eux (quant au délabrement) pour ne pas rénover. Mais là, tout a été démoli. il n'y a plus d'excuses pour ne pas bouger », de faire remarquer le maire Morin.