Beauceville: le 2e café-causerie se tiendra au Club de golf

En raison du très grand nombre d'inscriptions, le deuxième café-causerie sur le thème Réalisons Beauceville autrement, prévue ce mardi 13 février, se déroulera au Club de golf de Beauceville.

Alors que la première assemblée du 23 janvier, qui avait regroupé près d'une centaine de personnes, avait porté sur six études de Beauceville (rivière Chaudière, topographie du territoire, état des infrastructures actuelles, etc), ce deuxième rassemblement traitera du réaménagement des secteurs inondables et du boulevard Renault.

Les personnes intéressées à participer doivent s’inscrire via la page Internet de la Ville de Beauceville. La rencontre débutera à 18 h 30, pour une durée de deux heures.

La consultation finale de cette série de trois est programmée au 12 mars. On y abordera le développement de Beauceville Est et Ouest selon les meilleures pratiques urbanistiques.