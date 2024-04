Saint-Alfred: la réfection du ponceau du 1er Rang débutera en juin

Si tout se déroule normalement, la libre circulation devrait pouvoir reprendre sur le 1er rang à Saint-Alfred à la fin de cet été.

En effet, la Municipalité vient d'octroyer à l'entrepreneur Giroux et Lessard le contrat de réfection du ponceau qui se trouve près de l'intersection du rang Sainte-Marie, à la sortie Ouest du village.

Rappelons que la calvette à cet endroit s'est affaissée en tout début d'année 2023. L'administration alfredoise a été dans l'obligation d'interdire le passage de tout véhicule dans cette portion du chemin, pour des raisons de sécurité. La mesure, qui est toujours en vigueur depuis plus d'un an, n'a pas été sans conséquences (Voir les articles sous À lire également ).

Neuf entrepreneurs ont répondu à l'appel d'offres, lancé en février dernier par la Municipalité, qui demandait des prix pour trois options de construction, soit une structure en béton, en acier standard ou en acier recouvert. Le conseil des élus a décidé d'aller de l'avant avec une réfection en béton. La compagnie Giroux et Lessard Ltée a présenté la plus basse soumission au montant de 509 451 $. On a également donné la surveillance de chantier, qui doit se mettre en branle vers la mi-juin, à la firme Arpo Groupe-Conseil qui effectuera le travail pour la somme de 36 314 $.

Signalons qu'en novembre dernier, Saint-Alfred avait eu confirmation d'une subvention de 994 026 $ pour mener à terme les réparations, provenant du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), du ministère des Transports et de la Mobilité durable.