Saint-Martin résilie son contrat avec l'Escouade Canine MRC

Les élus de la Municipalité de Saint-Martin ont voté à l’unanimité de résilier le contrat de gestion du contrôle animalier, qui la liait à l’Escouade Canine MRC 2017.

La décision a été rendue lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 3 juin.

« À la lumière des évènements des dernier mois, différentes pistes de solutions ont été envisagées avant de faire le grand saut. Notre objectif est de s’assurer que le contrôle animalier s’effectue de façon saine et respectueuse, tout en tenant compte de la règlementation déjà mise en place », a indiqué l'administration martinoise par voie de communiqué de presse.

Rappelons qu'en avril, le propriétaire de l'Escouade, Simon Bédard, a été accusé de négligence et de maltraitance envers les animaux. Depuis ces événements, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) a annulé le permis d'exploitation de la compagnie, tout comme plusieurs municipalités, dont Saint-Georges, ont résilié leur contrat de services. La semaine dernière, la nouvelle directrice générale de la compagnie a remis sa démission, après que des acquéreurs potentiels, qui s'étaient manifestés pour relancer l'entreprise, aient finalement renoncé à la démarche.

Saint-Martin a opté pour la proximité en confiant le nouveau contrat de contrôle animal à Karine Veilleux, qui a pignon sur rue dans la localité, avec son Refuge O Milanimo. C'est elle qui s’occupe déjà de faire bénévolement la gestion des chats errants dans la municipalité, depuis quelque temps. Elle aura le même mandat qu’avait l’Escouade canine, soit la gestion du règlement concernant les animaux, la tenue du registre des chiens et des chats, la gestion des plaintes et la vente de licence.

En attente d’une autorisation du MAPAQ pour agrandir ses installations et accueillir plus d’animaux à son refuge, Mme Veilleux peut tout de même débuter son projet dès maintenant. Les résidents peuvent communiquer avec elle, en téléphonant à la municipalité, et faire l'option 9.