Journée portes ouvertes dans les écoles Vision de la Beauce

L'école Vision Beauce de Sainte-Marie et la petite école Vision Beauce de Saint-Georges invitent la population de la région et des environs à leurs portes ouvertes qui auront lieu lors du samedi 3 février prochain, de 10 h à 14 h. À cette occasion, les gens pourront découvrir les installations, les équipes et la mission de ces deux milieux scolaires trilingues pour les jeunes de la Beauce.

Des activités de maquillage, un défi de robotique, un défi de construction et une course dans les gymnases des écoles seront entre autres à l'horaire de cette journée.Les activités transporteront les visiteurs dans la réalité des écoles Vision de la région, et feront connaître aux gens leurs différents services.

Mélanie Boissonneault, directrice générale de La petite école Vision Beauce et de l’École Vision Beauce, et Véronique Savard, directrice pédagogique de La petite école Vision Beauce, attendent la population en grand nombre samedi après-midi. Notons qu'aucune inscription n'est requise pour la journée de demain, et que les visites sont gratuites.

École Vision Beauce

L’École Vision Beauce est une école primaire qui a ouvert ses portes en 2010. Avec l’instauration d’un service de transport par autobus entre Saint-Georges et Sainte-Marie en 2013, une trentaine d'élèves de Saint-Georges et des environs fréquentent l’établissement.

Dans cette école, les élèves vivent l’immersion anglaise. À la fin de leur parcours primaire, ils sont bilingues, en plus d'également comprendre et parler une troisième langue, l’espagnol.

Un volet passion est aussi offert aux jeunes qui, chaque semaine, ont la possibilité de développer des projets qui les intéressent grâce à leur mentor. Le sport, la robotique, la programmation, l'entrepreneuriat et les arts sont des choix qui leur sont offerts.

Petite école Vision Beauce

La petite école Vision Beauce est un établissement préscolaire pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Ce milieu met l’accent sur l’apprentissage naturel de l’anglais dans un contexte d’immersion. Il comprend aussi une initiation à l’espagnol et un programme de psychomotricité pour maximiser le développement moteur des élèves.

Notre philosophie est

l’apprentissage par le jeu afin de permettre que chaque enfant se développe à son propre rythme.

Vision à travers le Québec



Avec 22 établissements et quelque 3 000 élèves, le réseau Vision est le premier regroupement d’écoles privées trilingues de niveau préscolaire et primaire à offrir aux enfants francophones du Québec un enseignement basé sur l’apprentissage des langues dans un contexte d’immersion.