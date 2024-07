Stade de soccer à Saint-Georges : l'Ascalon déçu mais pas abattu

Le mercredi 3 juillet, le gouvernement du Québec dévoilait la liste des projets d'infrastructures sportives retenues sur le territoire de la Beauce. Malgré de nombreux projets validés, celui du stade de soccer intérieur de la Ville de Saint-Georges n'a pas été choisi, pour le plus grand regret du club de soccer local, l'Ascalon.

Son président, Alexandre Tran Khanh, a accepté de répondre à EnBeauce.com pour faire un point sur le projet et qu'il va devenir dans les prochains mois.

« C’est certain que je suis déçu. Ça fait 10 ans que l’on travaille pour concrétiser le projet et après avoir échoué en 2019-2020 dans la 1re version du PAFIRS, nous pensions avoir de bonnes chances cette fois-ci. Nous pensions avoir un dossier solide et que les besoins criants justifiaient l’aide financière demandée », a lancé le président de l'Ascalon.

Maintenant que cette seconde réponse négative est sur la table, les différents acteurs du projet doivent se rassembler pour tenter de lui donner un second souffle, tout en prenant en compte les remarques qui lui seront faite.

« La 1re étape est de prendre connaissance de l’évaluation faite par les analystes qui ont étudié et noté le dossier. On doit connaître les raisons pourquoi nous n’avons pas obtenu le score qui aurait permis d’obtenir la subvention. Il faut être rationnel et voir comment on peut s’améliorer si une nouvelle demande de subvention est produite dans le futur », a-t-il ajouté.

« Ensuite, il faut asseoir à la même table les principaux intervenants ayant besoin du stade, soit la Ville, la commission scolaire, le Cégep et les organismes sportifs pour revoir les besoins et établir une stratégie commune et cohérente afin que ce projet se réalise ».

Quoi qu'il en soit, le stade de soccer reste, pour le club local, une priorité pour les prochains mois, qui lance également un appel au député Samuel Poulin.

« Dans les prochains mois, il faudra faire preuve de leadership pour amener tous ces intervenants à travailler ensemble et s’unir. Je crois que notre député a la légitimité pour agir à titre de leader dans ce dossier et rallier les intervenants », a continué Alexandre Tran Khanh.

En ce qui concerne les modifications qui pourraient être apportées au projet pour qu'ils répondent encore plus aux critères du programme, le président estime que « tout est possible ».

« Il faut rester optimiste, se retrousser les manches et poursuivre le travail. Je suis convaincu que tous les intervenants croient sincèrement à la nécessité d’avoir un stade. Maintenant, il faut la bonne approche, la bonne stratégie, un engagement sérieux des intervenants et du leadership. Dans ces conditions, on y arrivera tôt ou tard. Pour ce qui est de l’Ascalon, nous ne ménagerons jamais les efforts pour collaborer et contribuer au projet », a-t-il conclu.