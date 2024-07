Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix reprend ses fonctions

Le diocèse de Québec a annoncé, ce lundi 22 juillet, le retour en poste du cardinal Gérald Cyprien Lacroix en tant qu'archevêque de Québec, après un retrait volontaire de six mois.

Par respect pour le processus judiciaire dans lequel il est mis en cause, l’archevêque confie à Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec, la gestion de l’action collective visant le Diocèse et le traitement des allégations d’abus.

Pour rappel, le 25 janvier dernier, le nom du cardinal Lacroix est apparu dans le tableau présentant les cas d’abus allégués dans le cadre de l’action collective visant le diocèse de Québec. Le cardinal Lacroix a toujours nier avoir posé les gestes qui lui étaient reprochés.

En février 2024, le Pape a commandé une enquête préliminaire, en demandant au juge à la retraite André Denis d’éclaircir les faits autant que possible. En dépit de l’incapacité d’avoir accès au récit de la plaignante, l’enquêteur a rendu publiques ses conclusions le 21 mai 2024, concluant que le dossier du cardinal Lacroix est sans reproche : « les éléments recueillis au cours de mon enquête rendent peu plausible que les faits reprochés au Cardinal se soient produits ».

Au cours des semaines suivantes, une demande d’intervention dans l’action collective a été déposée par certaines personnes visées par des allégations, dont le cardinal Lacroix, affirmant leur intention d’être personnellement partie prenante dans l’action collective. Il est prévu que la Cour se prononcera sur cette demande au cours des prochains mois.

Par ailleurs, une réflexion est en cours au Diocèse concernant la révision des modalités d’application des suspensions en cas d’abus.

Ce lundi, le cardinal Lacroix se dit prêt à reprendre ses activités et sa vie publique dans notre Diocèse. « Ce fut un difficile cheminement, mais les conclusions de l’enquête du juge Denis, le soutien de mon entourage et la possibilité de me faire entendre qui pourrait résulter de la demande d’intervention m’amènent à reprendre sereinement mon ministère. La communauté sait à quel point l’Église de Québec condamne les actes répréhensibles et connaît les mesures que nous avons prises pour les prévenir ».