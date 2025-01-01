Le retour du Triathlon du Lac-Poulin rapporte 54 636 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La 7e édition du Triathlon du Lac-Poulin a permis d'amasser la somme de 54 636 $ au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Près de 200 participants ont relevé ce défi sportif le 13 septembre dernier, après plusieurs années d'attentes.

Il s’agit du montant le plus important remis à la Fondation pour cette activité depuis sa création.

Le comité organisateur, présidé par Marc-Olivier Roy, représentant du Roy Lessard Groupe Financier à titre de partenaire majeur du triathlon, se réjouit de ce résultat et a confirmé son retour comme président du comité pour la prochaine édition.

La Fondation Santé Beauce-Etchemin et le comité organisateur tiennent à remercier chaleureusement leurs précieux partenaires et commanditaires, la municipalité du LacPoulin ainsi que les nombreux bénévoles, sans qui cet événement ne serait possible.

Rappelons que la Fondation Santé Beauce-Etchemin joue un rôle clé dans l’achat d’équipements médicaux pour les établissements de santé de la région, notamment l’Hôpital de SaintGeorges, les CHSLD et le CLSC de la Beauce et des Etchemins.