Après plusieurs années d'absences

Le retour du Triathlon du Lac-Poulin rapporte 54 636 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

durée 15h00
3 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La 7e édition du Triathlon du Lac-Poulin a permis d'amasser la somme de 54 636 $ au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.  

Près de 200 participants ont relevé ce défi sportif le 13 septembre dernier, après plusieurs années d'attentes.  

Il s’agit du montant le plus important remis à la Fondation pour cette activité depuis sa création.

Le comité organisateur, présidé par Marc-Olivier Roy, représentant du Roy Lessard Groupe Financier à titre de partenaire majeur du triathlon, se réjouit de ce résultat et a confirmé son retour comme président du comité pour la prochaine édition.

La Fondation Santé Beauce-Etchemin et le comité organisateur tiennent à remercier chaleureusement leurs précieux partenaires et commanditaires, la municipalité du LacPoulin ainsi que les nombreux bénévoles, sans qui cet événement ne serait possible.

Rappelons que la Fondation Santé Beauce-Etchemin joue un rôle clé dans l’achat d’équipements médicaux pour les établissements de santé de la région, notamment l’Hôpital de SaintGeorges, les CHSLD et le CLSC de la Beauce et des Etchemins. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Prolongement de l’A-73 : Samuel Poulin dénonce une « sortie gênante »

Publié à 16h15

Le ministre et député de Beauce-Sud Samuel Poulin a dénoncé, lors d'un appel avec EnBeauce.com ce vendredi 3 octobre, la sortie médiatique des députés libéraux Monsef Derraji et André Fortin, qui s’opposent au tracé retenu pour le prolongement de l’autoroute 73 en Beauce. Il qualifie leur intervention de « gênante » et d’« antiéconomique ». Selon ...

Des élus libéraux dénoncent le tracé de l’autoroute 73 en Beauce

Publié à 12h00

Les députés libéraux Monsef Derraji et André Fortin étaient de passage à Saint-Georges ce jeudi 2 octobre afin de dénoncer le tracé retenu par le gouvernement de la CAQ pour le prolongement de l’autoroute 73. Selon eux, ce projet autoroutier, dans sa forme actuelle, compromettrait plusieurs terres agricoles et acéricoles de la région. Ils ...

Quoi faire en Beauce du 3 au 5 octobre?

Publié à 8h00

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 3 octobre Expositions sous la thématique Commémoration Sept exposants présentent leurs oeuvres. Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges Quand: jusqu'au 9 ...

