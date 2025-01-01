Expropriation imminente: un cri du cœur adressé à la mairesse de Lac-Mégantic

À trois jours de l’expropriation de deux citoyens de Lac-Mégantic prévue ce vendredi 14 novembre, une lettre ouverte a été envoyée à la mairesse Julie Morin pour dénoncer ce que ses auteurs qualifient d’« éviction inhumaine ».

Rédigée par Yolande Boulanger au nom de la Coalition des Victimes Collatérales (CVC), cette lettre demande l’intervention urgente de la mairesse auprès de Transports Canada afin d’éviter que Raymond Savoie et Rita Boulanger soient forcés de quitter leur résidence située proche du tracé de la future voie de contournement ferroviaire.

Le document, transmis à notre rédaction ce mardi 11 novembre, met en cause la manière dont les citoyens concernés sont traités, en soulignant que la maison visée n’est pas directement sur la trajectoire de la voie, mais à l’intérieur d’un périmètre de 30 mètres.

Nous publions ici la lettre dans son intégralité, telle que reçue :

« Madame la mairesse Julie Morin,

Nous vous demandons de faire preuve d’empathie et d’intervenir immédiatement auprès de Transports Canada afin d’empêcher l’éviction inhumaine de 2 de vos citoyens, monsieur Raymond Savoie et Madame Rita Boulanger, en plein mois de novembre, de la maison ancestrale qui a été acquise par la Couronne lors des expropriations d’urgence d'août 2023 pour la réalisation de la VC ferroviaire.

Ceci n’est pas une question légale (légalement, TC peut faire ce qu’il veut) mais ceci est un enjeu moral et humain.

TC n’a pas ‘besoin’ de prendre possession de la maison à ce moment et vous le savez très bien. La maison n’est pas dans le trajet direct de la VC ferroviaire mais bien à l’intérieur de 30m ce qui explique que monsieur Savoie et madame Boulanger ne pourront y demeurer qu'une fois la construction faite. Toutefois, ceci va prendre du temps avant d’arriver à ce point. Il est donc incompréhensible de ne pas leur permettre de vivre, un peu plus longtemps, dans la maison où ils habitent depuis de nombreuses années.

Depuis la promesse de monsieur Trudeau de faire une voie de contournement, tous les élus se sont entendus sur la nécessité de bien traiter les gens affectés (au-delà de ce qu’on peut s’attendre dans tout dossier d’expropriation). En effet, on était devant une situation très difficile et délicate et on devait s’occuper, en priorité, du bien-être des gens.

Même lors du BAPE de 2017, la DG de la ville de Mégantic (Mme Arguin) confirmait devant le commissaire et plusieurs témoins, suite à la question d’une victime collatérale, que les gens qui se retrouveraient près de la VC pourraient demander d’être relocalisés (sans frais). Des belles paroles et des belles promesses qui ont été rapidement oubliées et mises de côté, pour privilégier une approche radicale et inappropriée (depuis plusieurs années) avec le soutien implicite des élus locaux (monsieur Berthold, monsieur Jacques et vous-même).

Imaginez madame Morin, pendant 2 minutes, qu’on arrive chez vous en plein froid de novembre et qu’on vous chasse de votre demeure que vous avez aimé profondément pendant des décennies. Imaginez un instant la détresse immense que vivent ces 2 citoyens ; comment ils se sentent abandonnés et trahis.

Plusieurs citoyens ont saisi la pleine ampleur des actions cruelles du gouvernement qui encore une fois, n’a aucunement besoin de chasser ces gens de cette demeure à ce moment. Au-delà de 1000 personnes ont signé une pétition pour appuyer monsieur Savoie et madame Boulanger dans leur demande d’extension, qu’un juge a refusée car « la loi c’est la loi ».

Un appel de votre part auprès de TC pourrait possiblement régler la situation et permettre de trouver une solution humaine au problème. Tout ce que ces gens veulent, c’est un peu de répit et un peu de paix.

Démontrez-nous que vous avez un peu d’empathie pour la détresse que le projet de la VC cause et agissez maintenant s’il vous plait pour aider monsieur Savoie et madame Boulanger.

Merci,

Yolande Boulanger de la part de la Coalition des Victimes Collatérales ».