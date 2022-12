Condors football: Une amende de 10 000$ et pas de participation au Bol d'or, sanctionne le RSEQ

Le conseil d'administration du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse ce matin, des sanctions très sévères à l'endroit des Condors football du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) en lien avec la destruction du Bol d’or, après que l'équipe ait remporté le trophée lors de la finale du 19 novembre dernier.

D'abord, le club est banni pour la prochaine année (saison 2023) de toute participation aux séries éliminatoires et par conséquent, à la finale du Bol d'or et ce, peu importe la division dans laquelle le CBA pourrait évoluer.

D'ailleurs, l'organisme suspend toutes procédures administratives en lien avec l’équipe de football du CBA, notamment la réponse à la demande de promotion de la division 3 vers la division 2.

Aussi, une amende de 10 000 $ est imposée à l'institution même, avec une période de probation de deux ans, sans aucun incident sur et hors terrain durant cette période.

Également, le réseau met en probation pour une période de deux ans les étudiants-athlètes responsables de la destruction du Bol d'or. À ce sujet, le RSEQ demande la collaboration du Cégep Beauce-Appalaches afin d’identifier précisément les personnes responsables.

« Le RSEQ en vient à la conclusion que les étudiants-athlètes de l’équipe de football des Condors du CÉGEP Beauce-Appalaches ont posé des gestes disgracieux et irrévérencieux qui portent atteinte à la réputation, à l’image de marque et à la notoriété du BOL D’OR, en plus de constituer un manque flagrant de considération à l’égard des équipes championnes des éditions précédentes, peut-on lire dans le communiqué de presse. En 35 ans d’activité du RSEQ, cette situation est sans précédent et va bien au-delà de la destruction du trophée en soi. Le comportement des étudiants-athlètes de l’équipe de football des Condors du CÉGEP Beauce-Appalaches va définitivement à l’encontre du code d’éthique du participant. »

Enfin, c'est le RSEQ verra au remplacement et à la conservation de la coupe jusqu’à la saison 2023.

Toutes ces décisions du conseil d’administration ont été adoptées unanimement los de sa rencontre du 7 décembre.

Au moment de diffuser cet article, EnBeauce.com était en attente d'une réaction officielle aux sanctions de la part de la direction du Cégep Beauce-Appalaches.