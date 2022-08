Réfection du pont couvert Perrault: le chantier va rondement

Malgré la complexité logistique des travaux, le chantier de réfection du pont couvert Perreault, de Notre-Dame-des-Pins, progresse rondement.

« Tout s'annonce pour que nous puissions terminer à la fin du mois d'octobre, comme prévu », a indiqué le chargé de projet de Cité Construction TM, Jérôme Matte, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Les travaux ont été entrepris en mai sur cette infrastructure patrimoniale qui est presque centenaire (1927). Rappelons que, par décret du MTQ, l’accès au pont couvert est interdit depuis février 2018, en raison de la rupture de pièces de bois (cordes intérieures et diagonales) et de la pourriture de certaines poutres.

La quinzaine d'ouvriers qui se trouvent sur place sont justement ces jours-ci en train de remplacer et de réparer ces éléments structuraux afin de permettre la pleine capacité des membrures pour que le pont retrouve sa capacité portante d’antan, a signalé M. Matte.

Les pièces de bois, faites sur mesure, sont fournies par Bois Hamel de Saint-Éphrem-de-Beauce et le responsable du chantier a tenu à souligner l'excellente collaboration de l'entreprise dans la bonne marche des travaux.

De même, la réparation mineure du béton sur le pilier No 2 du pont, qui en compte quatre, est complétée et le sera sur les autres dans les prochaines semaines.

Jérôme Matte a avoué que la seule véritable difficulté rencontrée jusqu'ici a été l'insertion dans le pont de la cage métallique auto-portante, pour permettre aux travailleurs d'effectuer les remplacements nécessaires. Les manoeuvres d'installation ont demandés plus de temps que prévu.

Par contre, il s'est dit très satisfait que les méthodes de réalisation de travaux proposées se sont avérées jusqu'à présent être « bonnes et efficaces ».

Le contrat accordé à Cité Construction s’élève à 3 176 858 $ avant taxes. En incluant d’autres dépenses connexes, telles que la surveillance de chantier, les contingences et imprévus, les taxes non remboursables, etc., le projet s’élève à 4 403 381 $.

Le contrat ne comprend toutefois pas des travaux complémentaires, visant à remplacer l'intégralité du lambris extérieur, dont la peinture est passablement défraîchie.

Cette portion de rénovation, souhaitée par le conseil municipal de Notre-Dame-des-Pins qui est propriétaire du pont, seront exécutés sous condition de l'obtention de subventions supplémentaires. Pour ce faire, il en coûterait au bas mot un autre demi-million de dollars.