Les négociations avancent « à pas de tortue » chez Olymel

Les négociations avancent « à pas de tortue » entre la partie syndicale et la partie patronale de l’usine Olymel à Vallée-Jonction.

Ce sont les mots de Martin Maurice, président du syndicat des travailleurs de cette entreprise, qui ne comprend pas pourquoi l'employeur semble si peu pressé de faire avancer la situation.

Les deux parties se sont rencontrées ce mercredi et ce jeudi avec le conciliateur. Ils ont pu échanger sur le normatif déposé par la partie patronale le 18 mai. Cependant, cela ne semble pas satisfaisant pour le Syndicat qui considère que le dossier avance à reculons sur certaines clauses importantes.

« On attend toujours le monétaire, je pense que c’est le seul moyen pour débloquer les négociations », a indiqué Martin Maurice.

Pourtant à ce jour, la partie patronale ne semble pas prête à déposer ces clauses salariales. « Je ne comprends pas l’employeur, il y a un problème de rétention de main d'œuvre et il étire ça le plus longtemps possible. Et puis on ne se cachera pas du fait qu’il y a même du monde qui vient nous recruter directement sur les lignes de piquetage. Je ne sais pas à quel jeu il joue, mais c’est spécial ».

De son côté, Richard Vigneault du service des communications chez Olymel a indiqué que l’entreprise reste à disposition du conciliateur.

« On essaie de faire avancer les choses de la façon la plus constructive possible. »

La prochaine journée de rencontre est prévue pour le 9 juin et plusieurs rencontres subséquentes devraient avoir lieu d'ici le 24 juin

Rappelons que les employés de Vallée-Jonction sont en grève depuis le 28 avril.