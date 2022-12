Voyage à Oshkosh, WI (partie 6)

Voyage à Oshkosh, WI (6e partie)

Lorsque l’on parle de Oshkosh aux gens qui connaissent un peu l’aviation, ils pensent immédiatement au spectacle aérien qui a lieu chaque jour. Normalement, selon les années, il débute vers 15:00 pour se terminer vers 17:30.



C’est environ 150 minutes de spectacle sans interruption avec les meilleurs pilotes au monde. Ces gens que l’on appelle affectueusement ''Performers'' démontrent leur savoir-faire à des passionnés d’aviation qui en ont vue d’autres. Pour les impressionner, ils doivent être à un niveau supérieur. C’est pour cette raison que les meilleurs pilotes acrobatiques au monde sont du spectacle.





On pourrait diviser le spectacle en quatre centres d’intérêt. Ils ne sont pas nécessairement dans l’ordre mais cela décrit bien le déroulement. Il y a la section acrobatie aérienne, la section divertissement, la section militaire avec, entre autres, des simulations de combats aériens de la Seconde guerre mondiale et des démonstrations d’avions civils qui sortent de l’ordinaire, enfin la section évènements spéciaux.





Il y a même un spectacle de nuit durant la semaine de la convention.

En fait, il y en a pour tous les goûts et les spectacles varient d’une journée à l’autre. Ce n’est jamais deux spectacles identiques au grand plaisir des spectateurs qui y passent toute la semaine.

Personnellement, j’aime bien voir évoluer les avions militaires. Cette année, il y avait un MIG 29 de fabrication russe piloté par des civils. Très impressionnant .



Le lundi de la convention, Tom Poberezny, l’un des principaux organisateurs de cette convention et ancien président du EAA, est décédé. On a eu droit à un survol commomératif très touchant en son honneur. Je l’avais rencontré en 1980, lors de mon premier voyage à Oshkosh. Il était le leader de la formation acrobatique Eagles Aerobatic Team.

On a eu droit également à un évènement un peu spécial, soit le 50e anniversaire de fondation de la compagnie Van’s Aircraft.

Cette entreprise fabrique des avions en pièces détachées afin que des contructeurs amateurs puissent les monter. C’est la plus importante entreprise au monde à fabriquer ces types d’avion. Mon avion est un Van’s model RV6. Cet évènement fût souligné de façon particulière tout au long de la semaine, incluant des survols de 50 avions Van’s en formation.

Il nous restait plus qu’à revenir un peu plus tôt que prévu à cause d’un front froid qui allait nous clouer au sol pour quelques jours de plus. Nous avons donc décidé de quitter vers 7:00 le lendemain matin. Le vol de retour s’est fait sans problème avec une belle météo. Un seul arrêt à London, Ontario, nous a permis de dédouaner et de refaire le plein. Par la suite, nous nous sommes rendus directement à Saint-Georges. Notre vol de retour a duré six heures.

Un voyage à Oshkosh, c’est avant tout une aventure humaine. On y retrouve des gens qui ont la même passion que nous. Dans mon cas, faire ce voyage avec mes deux frères, et notre ami Rock, nous a permis d’échanger et de vivre des moments très intenses qui demeureront longtemps dans notre mémoire. Il faut que les astres soient alignés lorsque l’on décide de faire ce genre de voyage. Météo, disponibilités de chacun, pas de bris mécaniques, une bonne forme et une bonne santé. Toutes des choses qui peuvent facilement changer rapidement.

Merci la vie!



