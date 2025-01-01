Retrouvez les chroniques d'opinion de Pier Dutil de la première moitié de l'année 2025.

Lundi 6 janvier

Choses étranges

En ce début de nouvelle année, je me permets de partager avec vous l’observation de choses étranges récemment survenues et qui ont attiré mon attention. Quant à savoir si ces choses étranges sont susceptibles d’animer chez vous du positivisme ou du négativisme, je vous laisse le soin de choisir.

Lundi 13 janvier

Ce n'est pas parce que l'on rit que c'est drôle

L’idée mise de l’avant par Donald Trump, de faire du Canada le 51e état américain avait fait rire un peu tout le monde lors d’un souper au pain de viande auquel participait Justin Trudeau à Mar-A-Lago en novembre dernier.

Lundi 20 janvier

Retour au Far West

Depuis un an ou deux, la guerre entre les Hells Angels, les gangs de rue et autres groupes criminalisés prend des proportions de plus en plus importantes et est en train de se déplacer dans plusieurs régions québécoises dont la Beauce.

Lundi 27 janvier

50 ans et 10 mois plus tard

Mercredi dernier, le 22 janvier, Sports Québec confirmait que la finale des Jeux du Québec, Été 2027 aurait lieu à Saint-Georges. Cela survient 50 ans et 10 mois après la tenue des Jeux du Québec, Hiver 1974 et 45 ans et 6 mois après la tenue des Jeux du Québec, Été 1979 à Saint-Georges.

Lundi 3 février

Amnésique ou masochiste?

Dans des entrevues à enBeauce.com le 9 janvier dernier et à l’Éclaireur-Progrès la semaine dernière, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, se dit en réflexion à savoir s’il sera candidat en Beauce lors de la prochaine élection fédérale.

Lundi 10 février

Trump menace nos entreprises et nos emplois

En toute honnêteté, je dois vous faire une confidence, je suis sur le point de faire une «overdose» de Donald Trump. Pas moyen de parcourir les pages d’un journal, d’écouter un bulletin de nouvelles ou tout simplement de discuter entre amis sans que le nom de Donald Trump face surface.

Lundi 17 février

Y a-t-il un pilote dans l'avion?

Pendant que le Canada subit les foudres du Président américain qui menace le pays à coup de tarifs douaniers et/ou d’annexion pour faire du Canada le 51e état américain, le Parlement est fermé à Ottawa depuis le 6 janvier dernier, cela durera au moins jusqu’au 24 mars et, en cas de déclenchement d’une élection générale, cette prorogation des travaux parlementaires pourrait durer encore plus longtemps.

Lundi 24 février

Plus qu'une simple partie de hockey

Jeudi dernier, la finale de la Confrontation des 4 nations opposant le Canada et les États-Unis a revêtu une importance qui en faisait plus qu’une simple partie de hockey, une partie dont on se souviendra longtemps.

Lundi 3 mars

L'art de se tirer dans le pied

Lorsque l’on se fait prendre en défaut, deux options s’offrent à nous : ou bien on admet son erreur et on s’engage à corriger la situation, «oubedon» on s’en prend à celles et ceux qui nous ont pris en défaut, on les menace et on essaie de les museler.

Lundi 10 mars

Craindre son voisin

Une série télévisée sur différents réseaux s’intitule «Craindre son voisin». La situation actuelle entre le Canada et les États-Unis pourrait facilement devenir l’un des épisodes de cette série, mais la situation est tellement tirée par les cheveux qu’elle apparaîtrait invraisemblable. Et pourtant…

Lundi 17 mars

Choses étranges (2)

Dans ma première chronique de 2025, j’avais partagé avec vous l’observation de choses étranges survenues dans les semaines précédentes. Quelques semaines plus tard, je me permets de partager à nouveau avec vous d’autres choses étranges que j’ai pu observer récemment.

Lundi 24 mars

«Rien ne va plus, les jeux sont faits»

Si vous avez déjà mis les pieds dans un casino et avez circulé à travers les tables de jeu, vous avez sans doute entendu cette phrase. Mais, aujourd’hui, les tables de jeu sont remplacées par la campagne électorale canadienne.

Lundi 31 mars

Je suis fier de nous

Les prochains jours risquent d’être marquants pour les entreprises et les citoyens canadiens. Pourquoi? Parce que c’est le 2 avril, soit mercredi, que Donald Trump devrait mettre en place ses menaces d’importants droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis.

Lundi 7 avril

La 3e guerre mondiale est enclenchée

Vous croyez que mon titre est exagéré? Suivez-moi jusqu’au bout et vous comprendrez que tel n’est pas le cas. Si Donald Trump avait annoncé la mise en place de ses tarifs douaniers le 1er avril plutôt que le 2, tout le monde aurait cru qu’il s’agissait d’un poisson d’avril. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Lundi 14 avril

Rions un peu (7)

Comme moi, en avez-vous plein le casque des folies quotidiennes de Donald Trump? Vous en avez aussi plein le casque des points de presse quotidiens des quatre principaux chefs de partis qui multiplient des promesses qui risquent fort d’être oubliées au lendemain des élections?

Lundi 21 avril

Mêlez-vous de vos affaires

Dans une semaine, 28 millions de Canadiennes et de Canadiens choisiront les 343 Députés qui formeront le prochain Gouvernement.

Lundi 28 avril

Humble jusque dans la mort

Le décès du pape François, né Jorge Mario Bergoglio, le lundi de Pâques en a surpris plusieurs. On le savait malade, mais sa sortie sur la place Saint-Pierre le jour de Pâques nous avait laissé croire que sa convalescence se déroulait bien.

Lundi 5 mai

La campagne électorale qui n'a pas eu lieu

En lisant le titre de cette chronique, certains vont se dire : «Ou bien Dutil est devenu inconscient ou bien il en a fumé du bon.» Je vous rassure, ni l’une ni l’autre de ces options n’est à retenir.

Lundi 12 mai

100 jours de chaos... et ce n'est pas fini

Le 29 avril dernier marquait le 100e jour de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Depuis le 20 janvier, date de son intronisation à titre de Président des États-Unis, Trump a semé le chaos tant aux États-Unis que sur l’ensemble de la planète. Et, malheureusement, ce n’est pas fini. Sincèrement, je n’aurais jamais cru qu’un seul homme puisse perturber la planète en si peu de temps.

Lundi 19 mai

Où sont les parents?

Je suis conscient que cette chronique ne contribuera pas à me faire de nouveaux amis auprès de certains parents, mais parfois, quand il faut appeler un chat un chat, on ne doit pas hésiter et c’est pourquoi je fonce tête première dans le sujet.

Lundi 26 mai

La fièvre du printemps

Au Québec, l’hiver n’en finit plus de finir. Vigneault a beau chanter «Mon Pays, c’est l’Hiver», après quatre à cinq mois à pelleter, à enfiler bottes et manteau à chaque fois qu’on met le nez dehors, on a hâte de se faire chauffer la couenne par le soleil.

Lundi 2 juin

Des médecins qui abusent

Le bras de fer impliquant le Gouvernement du Québec, la Fédération des Médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et la Fédération des Médecins spécialistes du Québec (FMSQ) au sujet du projet de loi 106 portant sur la rémunération des médecins a pris une tournure déplorable au cours des derniers jours.

Lundi 9 juin

Ce qui devait arriver...arriva

Dans ma toute première chronique de 2025, en parlant de Donald Trump et d’Elon Musk, j’écrivais : «Il y a rarement suffisamment de place pour deux requins dans un même aquarium.»

Lundi 16 juin

Une chatte n'y reconnaîtrait pas ses chatons

Si un citoyen du Québec s’était endormi en janvier dernier et ne devait se réveiller qu’un an plus tard, il ne reconnaîtrait probablement pas le portrait politique québécois en pleine mutation.

Lundi 23 juin

Irez-vous à Old Orchard c't'été?

En 1975, Sylvain Lelièvre chantait : « Oui nous irons à Old Orchard c’t’été…» faisant référence à l’engouement que les Québécois, et de nombreux Beaucerons avaient pour les plages de la Nouvelle-Angleterre, notamment celles d’Old Orchard.

Lundi 30 juin

On se fait fourrer

Avertissement. Âmes sensibles, s’abstenir. Je suis en beau maudit et si le titre de cette chronique vous heurte, ça pourrait faire encore plus mal car, en réalité, je suis en beau ta#*#*.