Quoi faire en Beauce du 6 au 8 septembre

La fin de semaine du 6 au 8 septembre la Beauce offre de nombreuses activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles à ne pas manquer.

Happening Festibière de Beauceville

Des camions de bières et de nourritures seront à Beauceville. Organisé par le Club Rotary, le but est de ramasser des fonds pour la collectivité.

Où : Île Ronde, Beauceville

Quand : 6 septembre de 16h à 23h

Inauguration de la promenade Redmond et du mur de soutènement

Cérémonie protocolaire, suivie du groupe LBA Ban et Hut Stuff, des jeux gonflables et des feux d'artifice.

Où : Promenade Redmond ( 125e Rue), St-Georges

Quand : 6 septembre de 18h à 22h

Grande finale du Championnat nord-américain de motoneiges sur l'eau

Un peu plus d’une quarantaine des meilleurs motoneigistes du Québec et des États-Unis ont rendez-vous au relais de motoneiges La Relève de Saint-Joseph de Frampton.

Où : Relais de motoneiges La Relève de Saint-Joseph de Frampton

Quand : 7 septembre

Tournoi de balle de la Fondation du Bercail

Sur place, il y aura de la musique d’ambiance, de l’animation, une vente de maïs et hot-dogs, ainsi que des prix de présence. Au profit de l'organisme.

Où : Centre Sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand : 7 septembre de 8h à 21h

Vente de garage Saint-Martin

Les amateurs de ventes de garage à la recherche de bonnes affaires sont à nouveau conviés au Complexe sportif Matra de Saint-Martin, où se déroulera une vente de garage communautaire majeure.

Où : Complexe sportif Matra de Saint-Martin

Quand : 7 septembre de 8h à 16h

Vernissage "Tombent les Masques"

Exposition du trio d'artistes, Johanne Grondin, Danielle Robinson et Triska Sicuranzo. Les artistes seront présents.

Où : Galerie d'art municipale de Ste-Marie

Quand : 7 septembre à partir de 13h30

Botté d’envoi de la saison 2019 des Condors football

Les Condors amorceront la saison 2019 à domicile en accueillant les Lynx du cégep Édouard-Montpetit.

Où : Stade du cégep Beauce-Appalaches, St-Georges

Quand : 7 septembre à 19h

Pique-nique interculturel

De style « pot luck», chaque participant ou famille contribue au pique-nique en apportant un mets à partager pour dix personnes ou plus.

Où : Parc des Sept-Chutes, Saint-Georges

Quand : 8 septembre à 11h