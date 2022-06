Portrait d'artiste - 10 : Rachid Bakhouz

Dans le cadre du 8e symposium de Beauce Art : L’international de la sculpture qui se déroule jusqu’au 12 juin à Saint-Georges, nous vous présenterons les dix artistes participants. Voici le portrait 10 de 10.

Rachid Bakhouz est né en 1976 à Casablanca au Maroc. Il y vit et il y travaille. Il est un artiste plasticien et sculpteur. Depuis 1996, il a participé à plusieurs expositions en arts visuels à travers le monde : au Maroc, en Tunisie, au Qatar, en Égypte, en France, en Belgique, en Espagne, au Canada et au Japon.

L'oeuvre qu'il présente est «Illuminations ».

Il s’agit d’une sculpture imposante qui donne à voir des bandes géantes métalliques, des bandes forgées, pliées à aspect ondoyant et sinueux.

Les courbes, représentant légèreté, équilibre et harmonie jouent avec les contrastes: l’industriel et le poétique, le lourd et le léger, le féminin et le masculin, le chaud et le froid, le plein et le vide.

C’est une œuvre qui mène à une réflexion sur le rapport du motif à la matière, et de la matière à son environnement.

Le motif s'inspire du ciel et de ses courbes pour créer un contraste entre la masculinité du matériau et la féminité du motif tout en permettant le regard vers le ciel coloré et faire rêver.