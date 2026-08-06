Trésors d'été en Beauce
Visite guidée à l’Espace aux rives du temps
Notre série estivale « Trésors d'été en Beauce » continue avec une visite guidée à l’Espace aux rives du temps, à Courcelles-Saint-Evariste.
Ouvert depuis 2020, cet endroit riche d’histoire rassemble le Moulin Bernier, le belvédère du moulin, la maison-atelier Tardif ainsi qu’un wagon de train Lambton Station de 1895.
Dans cette capsule vidéo, le guide touristique André St-Pierre vous présente un aperçu des expositions et installations disponibles.
D’abord, la Caboose abrite une exposition sur la contribution économique du chemin de fer dans la municipalité. Elle cache également un véritable petit chalet avec couchette, cuisine et toilettes, utilisés autrefois par les employés du train.
Quant au Moulin Bernier, il servait autrefois à faire de la farine. Une salle est d’ailleurs dédiée à cette première vocation. Aujourd’hui, il abrite plusieurs expositions, dont une qui retrace 400 ans d’histoire de l’acériculture. On y retrouve des artefacts, des photos, des décors, le tout dans une ambiance musicale du temps des sucres. Dans ce bâtiment, on peut voir aussi d’anciens jouets ou encore des métiers à tisser.
Après avoir traversé le belvédère et le barrage, les visiteurs peuvent finalement visiter la maison-atelier Tardif. Le rez-de-chaussée étant l’ancien atelier de menuiserie de monsieur Tardif avec encore tous ses outils et ses machineries. À l’étage, on y découvre la résidence des propriétaires de l'époque, restée dans son jus.
Découvrez l’Espace aux rives du temps dans la capsule vidéo ci-dessus.
Pour information, rendez-vous sur https://auxrivesdutemps.com/. Le site est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 16 h 30.
À lire également dans cette série estivale :
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