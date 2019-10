Maxime Bernier invite les Beaucerons à lui faire confiance à nouveau

À quatre jours du vote qui déterminera celui ou celle qui accédera au siège de député de Beauce, le chef et candidat du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a tenu ce matin un point de presse à son bureau de campagne à Saint-Georges. Il voulait s’adresser une dernière fois aux Beaucerons et particulièrement aux indécis.

M. Bernier, adepte des marathons, compare cette fin de campagne à un « sprint ». Il rappelle que ce fut une longue course qui a débuté depuis un peu plus d’un an en septembre 2018 avec la création de son parti. Toujours selon le candidat, il explique qu'il a tenté de se garder de l’énergie pour la deuxième moitié afin que les gens s’aperçoivent qu’il est prêt à représenter les Beaucerons, à remonter les défis tout comme ceux qu’il a relevés l’an dernier et à continuer de le faire honnêtement et de manière responsable.

Treize ans en tant que député de Beauce

En poste depuis treize ans, il assure qu’avant d’être un ministre au gouvernement Harper ou le chef du PPC, il demeure avant tout le député de Beauce.

« Vous me connaissez depuis treize ans, vous savez à quoi vous attendre si vous m’accordez un mandat de confiance. J’ai été député pendant 13 ans, un député toujours accessible et visible dans le comté, et je sais que la plupart des Beaucerons sont satisfaits de mon travail. Je m’identifie profondément aux valeurs beauceronnes et à notre région. Je suis un fier Beauceron, un ardent Canadien », énonce-t-il.

De plus, selon M. Bernier, voter pour lui, c’est voter avant tout pour la région. Le candidat donne en exemple les autres chefs qui selon lui sont d’abord « des personnalités politiques et des chefs de parti ».

« Par contre, tout le monde partout au Canada sait qui je suis, je suis le député de Beauce. Tout le monde a entendu parler de la Beauce et je parle toujours de la Beauce dans mes rencontres à l’extérieur de la Beauce », ajoute Maxime Bernier.

Reconnu pour son franc parler et particulièrement lors des débats des chefs, il s’identifie toujours aux valeurs beauceronnes qu’il prône depuis le début de la campagne.

« Je suis avant d’être un chef de parti, un Beauceron avec un franc parlé et une indépendance d’esprit tout comme les Beaucerons. »

La Beauce : une influence importante à Ottawa

Toujours durant le point de presse, M. Bernier a mentionné l’influence grandissante de la Beauce au sein du parlement canadien. Il prédit un gouvernement minoritaire, qu’il soit libéral ou conservateur, où le rôle du député de Beauce serait encore plus important. Ne mâchant pas ses mots, il assure que si la population désire se « débarrasser » de Justin Trudeau, le meilleur moyen est de l’appuyer :

« Dites-vous qu’avec moi les libéraux ont un député de moins. Voter pour moi, c’est voter contre le retour de M. Trudeau au pouvoir. Que ce soit l’un ou l’autre avec un gouvernement minoritaire, un seul député peut avoir beaucoup d’influence lorsque les votes sont serrés », dit-il d’un ton confiant.

Selon le chef du Parti populaire, le candidat conservateur, M. Lehoux devra suivre la ligne de parti et son chef. Pour sa part, il sera en mesure au parlement d’Ottawa de voter librement pour les intérêts de tous.

« Pourquoi changer quand vous avez déjà depuis 13 ans quelqu’un qui vous représente bien et quelqu’un qui est comme vous, qui va se battre pour vous comme je l’ai fait ces 13 dernières années ? »

Visite du chef du Parti conservateur

Ce vendredi, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, viendra soutenir son candidat, Richard Lehoux à Saint-Georges. Pour Maxime Bernier, cette visite est une preuve que les conservateurs craignent que leur représentant soit en difficulté.

Une lutte serrée

Toutefois, l’homme politique ne prend rien pour acquis admettant que la campagne est très serrée, mais promet que c’est dans les intérêts des Beaucerons de lui faire confiance à nouveau. Selon lui, cela permettra :