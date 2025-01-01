Beauceville: Sandra Fortin candidate au poste du district 3 

Membre de l'équipe de Patrick Mathieu, Sandra Fortin sollicite l'appui de la population pour obtenir le poste de conseillère du district 3 de la Ville de Beauceville.

«Le district 3 est celui où j’ai grandi, où j’ai fait mes premiers pas d’engagement citoyen. Depuis mon plus jeune âge, mes différentes implications m’ont permis d’aller à la rencontre des gens, d’écouter leurs besoins et de travailler avec eux. C’est ce même esprit de collaboration et de proximité qui m’amène aujourd’hui à me présenter pour le poste de conseillère». a-t-elle expliqué dans son communiqué de lancement de campagne.

Elle se définit comme une femme de terrain et d’action, dont les priorités municipale s’articulent autour de trois valeurs fondamentales, soit l'engagement, l'écoute, et le travail d’équipe,

Advenant son élection, Sandra Fortin estime qu'elle incarnera «une vision moderne» du rôle de conseillère municipale, «proche des gens, à l’écoute des idées nouvelles, et motivée par un profond désir de contribuer positivement à la vie communautaire.»

Signalons que la dame fera face au candidat indépendant Samuel Boutin, lors du scrutin du 2 novembre prochain.