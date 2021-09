La candidate Chantale Giguère en six réponses

Le jour du scrutin arrive à grands pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C’est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaître.

Le sixième portrait est celui de Chantale Giguère, candidate du Parti Libre Canada.

1. Décrivez votre parcours professionnel en trois expériences, tout en indiquant votre lieu de résidence et votre âge.

• Instigatrice et Fondatrice du Centre Cardio Féminin, à Saint-Georges de Beauce, et vente de 12 franchises à travers le Québec et reconnue à Las Vegas sur 4000 participantes via la clinique d’amaigrissement ;

• Fondatrice de la Clinique médico-esthétique, Clinique Renaissance à Saint-Georges de Beauce

• Co-propriétaire d’un parc immobilier dans la ville de Québec ;

• Et, je réside dans la ville de Québec depuis l’été 2019. J’arbore fièrement mes 56 ans, et je suis maman de deux jeunes adultes.

2. Quelles sont les qualités d'un bon député?

• D’abord et avant tout d’être à l’écoute des citoyens,

• Deuxièmement, être rassembleur et assurer une cohésion dans sa communauté.

• Capable de concrétiser ses idées et les adapter au besoin de la population.

• Emphatique, avec ses vis-à-vis, ses supérieurs et tous ses citoyens, évitant ainsi la tour d’ivoire.

3. Advenant votre élection, quelles sont vos trois priorités d'action pour la circonscription?

• Rétablir un niveau de climat social sain et harmonisé dans le respect de tous.

• Exiger immédiatement la suspension de l’injection expérimentale Covid-19 pour toute la population et tranche d’âges.

• Exiger d’urgence une enquête nationale indépendante et publique sur la gestion de la pandémie.

• Démarrer immédiatement le processus d’implantation d’une démocratie directe.

4. Quelle est votre position sur le contrôle des armes à feu?

• Interdire l’achat et la possession d’armes d’assaut, comme par exemple : mitrailleur

• Enregistrer les armes de chasse est d’une utilité douteuse.

• L’enregistrement n’est pas garant de l’état mental du possesseur ; si un déséquilibré veut utiliser une arme a feu à mauvais escient, qu’elle soit enregistrée ou non, ne modifiera en rien le résultat. Le programme fédéral d’enregistrement des armes à feu a été un échec financier ; le programme a abouti à un immense gouffre financier que l’on peut compter en milliards de dollars, sans résultat significatif.

• En revanche, un contrôle sur les possesseurs potentiels d’armes à feu serait plus efficace.

• Par exemple : un individu ayant été accusé de violence ou ayant vécu des dépressions avec tendance suicidaire depuis les dix dernières années ne pourrait acheter et/ou posséder une arme à feu.

5. Quelles actions doivent être entreprises pour enrayer la violence faite aux femmes et aussi aux enfants?

Dans notre société actuellement, nous abordons les problèmes sociaux comme nous abordons les problèmes médicaux, en ne s’attaquant qu’aux symptômes.

Dans le cas des violences faites aux femmes et aux enfants, on place la dame et l’enfant dans un centre de femmes battues, on met le monsieur en prison avec une peine bonbon. Et/ou, on envoie le monsieur faire une thérapie s’il accepte, bien entendu.

On dissuade les femmes et les enfants de porter plainte, en compliquant les procédures judiciaires et en rendant le processus pénible, et souvent humiliant pour les victimes.

Le Parti Libre Canada veut cesser toutes les mesures sanitaires concernant le Covid ainsi que les confinements et couvre-feux, contrairement aux autres partis.

Cette action, à elle seule, va diminuer de beaucoup les violences faites aux femmes et aux enfants. De plus, notre Parti va rendre le système juridique moins lourd et en finir avec les peines dérisoires pour la violence faite aux femmes et aux enfants.

6. Développement économique ou sauvegarde de l'environnement? Qui a la priorité?

Les deux sont étroitement liés. Le Parti Libre Canada va redonner au peuple son pouvoir sur ses ressources naturelles. Le Canada est riche en métaux (or, cuivre, fer, etc.), mais on le donne littéralement à des compagnies étrangères qui se foutent royalement de l’environnement. C’est la même chose pour de grosses compagnies forestières qui coupe à blanc et replante une seule espèce d’arbres sur d’énormes superficies. L’environnement est considérablement détérioré et les citoyens canadiens ne voient pas la couleur de cet argent. Donc, lorsque nous serons maîtres de l’exploitation de nos ressources naturelles, nous allons, dans le même élan, prendre soin de notre environnement si précieux.

Prenez note que, malgré des communications répétées d'EnBeauce.com, les candidats du Parti marijuana ainsi que du Parti vert n'ont jamais donné suite au questionnaire électoral qui leur a été expédié.