Lac-Mégantic : inquiétudes majeures autour de l’eau potable pour la voie de contournement ferroviaire

Une rencontre organisée par Transports Canada, ce lundi 18 novembre, sur le plan de surveillance de l’eau potable, en lien avec le projet de la voie de contournement ferroviaire (VC) de Lac-Mégantic, a suscité de vives réactions parmi les citoyens présents.

Les 60 participants, pour la plupart des résidents situés dans des zones « à risque » identifiées par une étude hydrologique récente, ont exprimé colère et méfiance face aux garanties proposées.

Lors de la session, Julie Gauthier, hydrogéologue de la firme LNA, a admis que les impacts du projet sur l’eau potable sont « réels et sérieux ». L’étude d’Englobe, réalisée en 2022, identifie 120 puits résidentiels à risque de contamination ou d’assèchement. Des craintes amplifiées par le fait que le projet implique des travaux dans une zone protégée par des arrêtés ministériels en raison de son importance pour l’eau souterraine.

Les habitants des municipalités de Frontenac et Nantes, déjà opposés au projet, dénoncent l’absence d’un véritable plan de protection des puits. Selon eux, un plan de surveillance n’est pas une mesure de prévention, rappelant aussi les problèmes d’eau déjà rencontrés par le passé lors de travaux similaires.

Les demandes des citoyens pour des garanties écrites sur la protection à long terme de leurs puits ont été refusées par Transports Canada. Catherine Hudon, directrice générale du projet, a déclaré qu’aucun contrat légal ne serait établi pour protéger les propriétaires touchés, renvoyant à l’Office des transports du Canada pour toute responsabilité.

Cette réponse a accentué la frustration des participants, qui estiment que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. « Utiliser les citoyens comme cobayes est irresponsable », peut-on lire dans le communiqué de la Coalition des Victimes Collatérales (CVC).

Depuis son annonce, le projet de voie de contournement suscite une opposition grandissante. Bien qu’il soit présenté comme une solution pour renforcer la sécurité ferroviaire après la tragédie de 2013, ses détracteurs affirment qu’il entraînera des conséquences environnementales et sociales importantes, tout en réduisant la sécurité ferroviaire par rapport à la situation actuelle.

La session d’information s’est conclue sur une note amère, plusieurs citoyens n’ayant pas pu poser leurs questions en raison d’un temps limité. Transports Canada a donné un délai de 30 jours pour analyser des documents techniques, mais sans offrir de soutien d’experts indépendants.

Pour rappel, la CVC et les citoyens affectés appellent à une révision du tracé et à l’évaluation d’alternatives qui éviteraient de mettre en danger l’accès à l’eau potable et la qualité de vie des résidents. Pour eux, ce projet, tel que proposé, est loin d’obtenir l’acceptabilité sociale nécessaire et soulève des questions fondamentales sur la santé publique et l’environnement.