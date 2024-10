Voie de contournement : les organisations locales demandent un nouveau BAPE

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC), la Fédération de l’UPA-Estrie (UPA-Estrie) et le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) se sont réjouis, ce jeudi 24 octobre, du dépôt à l’Assemblée nationale d’une pétition demandant un nouveau Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant le projet de voie de contournement à Lac-Mégantic.

Cette pétition, déposée par Québec Solidaire, souligne les préoccupations croissantes des citoyens et des experts concernant l’impact environnemental et social du projet tel que proposé.

Les nouvelles données recueillies depuis le BAPE de 2019, incluant des rapports de Transport Canada et du Canadien Pacific Kansas City (CPKC), ont révélé des enjeux majeurs en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

Selon un rapport indépendant de l’Université de Sherbrooke, la destruction de 140 hectares de milieux humides – bien plus que les 43 hectares initialement estimés – pourrait entraîner des risques accrus d’inondations et une perturbation de la régulation climatique locale.

Une opposition locale croissante

Le projet de voie de contournement continue de susciter une forte opposition de la part des citoyens et des municipalités concernées. Un sondage réalisé en 2022 a révélé que près de 80 % des résidents de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac sont opposés au tracé retenu.

En 2023, un référendum à Frontenac a confirmé que 92 % des citoyens rejettent le projet. Les municipalités de Nantes et Frontenac ont formellement retiré leur appui au tracé actuel et ont demandé un nouveau BAPE pour réévaluer la situation avec les données à jour.

La pétition, qui a recueilli plus de 2000 signatures, témoigne de la volonté des citoyens de voir le projet réévalué en tenant compte des nouveaux risques identifiés. Les signataires soulignent l’importance de mettre la santé et la sécurité des résidents au premier plan, plutôt que de poursuivre un projet perçu comme démesuré et mal adapté aux réalités locales.

Les organisations locales insistent aussi sur le fait que les priorités des élus devraient être la santé et la sécurité des citoyens, et non la réalisation d’un projet aux conséquences environnementales et sociales potentiellement graves. Ils appellent également à la transparence concernant d’éventuels conflits d’intérêts liés au projet.