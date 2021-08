La policière Catherine Giroux remercie les gens pour leur soutien

La policière de 40 ans, Catherine Giroux qui avait été atteinte par une balle, mercredi sur l’autoroute 73, a voulu remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu et celles qui lui ont envoyé des mots de soutien.

C’est par sa page Facebook que la mère de famille s’est exprimée, déclarant que mercredi avait été « un jour très sombre » pour sa famille, ses collègues et pour elle-même. Elle indique avoir reçu une centaine de messages. La policière écrit qu’elle était sur la voie de la guérison et qu’elle prendrait du temps avant de revenir au travail.

EnBeauce.com a reproduit en intégralité son message provenant de sa page Facebook : « Hier à été une journée très sombre pour ma famille, mes collègues et moi. Je veux remercier mon conjoint de son soutien et sa présence. Un merci spécial à mes parents et amis ainsi qu’à mon supérieur Patrick Tremblay qui sont tous là depuis le début de ce triste événement. J’ai reçu des centaines de messages que je prendrai le temps de lire prochainement. A vous qui avez pris le temps de me supporter par vos messages, appels, ou autres moyens de communications, j’aimerais vous dire MERCI ! Juste de vous savoir là me donne l’énergie et la force de me battre. Soyez assuré que le soeil brillera à nouveau dans ma vie. La 1 ère partie de ma guérison a été réussi grâce au travail incroyable de mes collègues policiers qui ce sont monopolisés pour ma cause. Maintenant, je vais prendre le temps de me reposer, de guérir mes blessures et de revenir en forme pour à nouveau partager la route avec vous chers collègues, amis, familles et citoyens de ma communauté !

Merci à tous de votre soutien ! »

Catherine SQ14211

Rappelons que le présumé tireur, Marco Rodrigue, a été formellement accusé de tentative de meurtre hier lors de sa comparution et reviendra au palais de justice de Saint-Joseph le 24 août pour enquête sur sa remise en liberté.