Marco Rodrigue : l'enquête préliminaire se tiendra les 22-23 et 24 avril

Au lendemain de son passage devant le juge Frank D'amours, le tribunal de Saint-Joseph-de-Beauce a fixé son enquête préliminaire aux 22-23 et 24 avril.

Pour rappel, le tribunal avait envisagé une procédure dans une salle sans juge pour procéder à l'interrogatoire afin de faire gagner du temps à ce dossier. Une offre que l'accusé avait rejetée.

Lors de son passage ce jeudi 22 février, le juge Frank D'amours avait été dans l'obligation de se donner un temps supplémentaire afin de trouver une nouvelle date, un juge et une salle pour procéder à l'enquête préliminaire.

Finalement, lors d'un bref retour devant le juge ce vendredi 23 février, l'accusé et son avocat, Me Cozak, il a été décidé de tenir cette étape durant trois jours, soit les 22-23 et 24 avril en salle 1.01 et en présence de juge Pierre-L Rousseau. L'accusé, Marco Rodrigue, sera présent physiquement à Saint-Joseph-de-Beauce.