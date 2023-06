Le maire François Veilleux entend rester en poste

Le maire de Beauceville, François Veilleux, n'a absolument pas l'intention de démissionner de son poste, malgré la résolution adoptée en ce sens le 19 juin par quatre élus de son conseil municipal.

C'est du moins la réponse catégorique qu'il a faite à EnBeauce.com lorsque joint jeudi au téléphone pour avoir sa réaction officielle à la demande.

Rappelons que la motion de vote de non-confiance et de démission, déposée par le conseiller Keven Pomerleau et endossée par ses collègues Patrick Mathieu, Nicole Jacques et David Veilleux, est venue après que le premier magistrat ait été cité en déontologie par la Commission municipale du Québec, le 12 juin, pour 15 manquements qu'il aurait commis aux règles du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. Outre le maire, deux élus, Vincent Roy et Jérôme Pomerleau, n'étaient pas présents lors du vote.

Dans un premier temps, il s'est dit surpris que ses collègues à la table n'aient pas respecté la procédure, mise en place à la municipalité, qui veut qu'un projet de résolution soit déposé au moins 72 heures avant de l'inscrire à l'ordre du jour d"une séance. Dans la mesure où la procédure aurait été respectée, M. Veilleux n'a pas voulu dire s'il aurait permis que la résolution se rende jusqu'en séance publique. «Je suis du genre à laver mon linge sale individuellement, pas sur la place publique», a-t-il déclaré à EnBeauce.com.

Par ailleurs, sans se sentir trahi, il s'est dit déçu de l'attitude des conseillers qu'il avait lui-même recruté pour faire partie de son équipe lors des dernières élections municipale, soit Keven Pomerleau, Patrick Mathieu, David Veilleux et Vincent Roy. «Quand je les ai rencontré [pour le recrutement], ils savaient tous comment je fonctionnais. Je leur demande pas d'être tout le temps d'accord avec moi et vice versa. Je trouve que c'est un manque de communication (d'avoir adopté la résolution). S'ils ont de quoi à me reprocher, qu'ils me le disent [...] Une chose est sûre, moi il me reste deux ans et demi à mon mandat. Je vais m'organiser pour les rencontrer. On travaille pour les citoyens. Des guerres individuelles qu'ils veulent faire, ça m'intéresse pas. On est pas là pour ça, on est là pour aider le citoyen de Beauceville», a confié le maire.

Ce qui irrite davantage François Veilleux est le fait que les conseillers le considèrent «déjà coupable» avant même qu'il ait pu l'occasion de se défendre devant la Commission municipale sur les agissements qui lui sont reprochés.

Dans son esprit, il ne fait aucun doute que, même s'il n'a «probablement pas été parfait», certaines décisions qui ont été prises «en coupant les coins ronds» étaient justifiées puisque la Ville de Beauceville «était sur le bord du précipice, sur le bord du gouffre financier» avec toutes les pertes de revenus enregistrées (15 M$ de dire le maire) en raison des démolitions des résidences et des commerces ordonnées par Québec, suivant les inondations de 2019.