Une troisième demande pour le stade multisport à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a déposé une troisième demande d’aide financière au gouvernement du Québec pour son projet de stade multisport intérieur.

La demande a été soumise dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA. Pour rappel, dans ce programme, le soutien maximal est de 20 M$. Lors de la présentation du projet en 2023, ce dernier était estimé à 39 M$.

Par cette nouvelle démarche, la Ville réaffirme sa volonté de doter la Beauce d’une infrastructure sportive moderne pouvant répondre aux besoins des organismes, des établissements d’enseignement et des familles de la région.

Le projet vise la construction d’une installation polyvalente permettant la pratique de plusieurs disciplines, dont le soccer, le football, le rugby, le football drapeau et le baseball.

Selon les analyses réalisées dans le cadre du dépôt, le stade pourrait être utilisé quotidiennement par des organismes sportifs et des établissements scolaires de la région. Près de 2 000 athlètes et participants seraient concernés annuellement.

La Ville souligne également que le bassin de desserte du projet comprend plus de 9 250 élèves fréquentant les écoles primaires et secondaires du territoire.

À ce jour, aucune installation comparable n’existe en Beauce. Cette situation oblige plusieurs équipes et athlètes à se déplacer vers les régions de Québec ou de Lévis pour accéder à des infrastructures adaptées à leurs besoins d’entraînement et de développement.

« La Beauce mérite des infrastructures sportives comparables à celles des grands centres. Ce projet permettra à nos jeunes de se développer ici, dans leur région, plutôt que d'avoir à se déplacer ailleurs pour accéder à des installations adaptées à leurs besoins », souligne la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie.

En plus de soutenir le développement du sport et des saines habitudes de vie, la Ville estime que le stade multisport contribuerait à l’attractivité de la région, à la rétention des jeunes familles et à la croissance des organismes sportifs locaux.

Saint-Georges demeure maintenant dans l’attente de la décision gouvernementale.