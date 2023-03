Jeux du Québec: défaite en hockey et en curling

Deux défaites pour des équipes de Chaudière-Appalaches lors de la première journée du deuxième bloc à la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup.

Hockey masculin

En entrée de tournoi, l'équipe de hockey masculin de Chaudière-Appalaches s’est inclinée 5 à 3 face à la Capitale-Nationale au Centre Bombardier de La Pocatière. Très tôt dans le match, la Capitale-Nationale s’est inscrite au pointage. Peu de temps après, Rafaël Giroux, de Saint-Georges, a égalisé la marque. La Capitale-Nationale a cependant repris les devants en marquant un deuxième but, à quelques instants de la fin de la première période. L’équipe a ensuite continué de creuser l’écart pour atteindre la marque de 5 à 1. Un deuxième but de Giroux et un autre de Baptiste Aubin (Saint-Lazare-de-Bellechasse) n’auront

pas été suffisants pour remporter l’affrontement.

L’équipe se mesurera à l’Est-du-Québec jeudi à La Pocatière.

Curling masculin

L’équipe de curling masculin s’est inclinée 9 à 2 contre Laval en ouverture de tournoi. Les jeunes de Chaudière-Appalaches ont remporté deux bouts. Ces deux points auront été insuffisants. Le 5e bout a été un moment décisif dans cette partie. La formation lavaloise y a marqué 5 points.

Rappelons qu'Éric Roussy de Saint-Lambert-de-Lauzon fait partie de cette équipe.